James Cameron annuncia: "Nuovo Terminator in arrivo. Avatar 4 e 5? A meno che non m'investa un autobus..."

Le ultime dichiarazioni del regista James Cameron hanno mandato in estasi i fans del regista. Non solo il franchise di Terminator potrebbe arricchirsi con un nuovo titolo, ma il Premio Oscar non intende rinunciare neanche alla regia dei prossimi capitoli di Avatar.

Il fortunatissimo franchise che, dal 1984, ha visto Arnold Schwarzenegger nei panni dell'iconico cyborg assassino non è destinato a fermarsi. L'ultimo capitolo del franchise, Terminator: Destino Oscuro (2019), è stato complessivamente apprezzato dalla critica ma tutt'altro che premiato al botteghino. I fans non disperino: il prossimo passo per la saga sarà la serie anime Terminator Zero, ma il regista James Cameron ha già alzato l'asticella promettendo entusiasmanti novità in arrivo.

Al di là della serie targata Netflix, che non è di fatto collegata ai precedenti capitoli, c'è qualcos'altro che bolle in pentola. Intervistato da The Hollywood reporter, l'autore dei primi due capitoli (e produttore di Destino Oscuro) ha ammesso di essere al lavoro su un nuovo film della saga. Procediamo con ordine. Terminator ha scritto una pagina fondamentale del cinema di fantascienza, affermandosi come opera acclamata dalla critica e adorata dal pubblico.

Il cult ha avuto quattro sequel (Terminator 2 - Il giorno del giudizio, Terminator 3 - Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator - Destino oscuro), oltre al reboot Terminator Genisys. Del franchise fanno parte anche la serie televisiva Terminator: The Sarah Connor Chronicles e la già citata Terminator Zero.

Cameron nelle ultime ore, è stato premiato nell'ambito della cerimonia di chiusura dell'evento D23. L'Expo della Disney che gli ha conferito ufficialmente un posto nella Disney Hall of Fame. Ai microfoni di The Hollywood Reporter, l'artista, oltre al bel traguardo, ha commentato anche il nuovo anime.

Sembra interessante. Il mio rapporto con questo progetto è molto simile a quello che ho avuto con The Sarah Connor Chronicles: altre persone che inventano storie in un mondo che ho messo in moto, e queste cose mi interessano sempre. Cosa ne faranno? Cosa li ha incuriositi? Dove stanno andando a parare? Sembra che stiano tornando alla causa principale del Giorno del Giudizio, la guerra nucleare, e sono molto curioso di vedere cosa si sono inventati.

The Sarah Connor Chronicles ha debuttato nel 2008 come sequel di Terminator 2. Anche senza il coinvolgimento di Cameron, la serie con protagonista Lena Headey ha ottenuto buone recensioni.

A questo punto, il Premio Oscar ha sganciato la bomba, svelando di essere ufficialmente al lavoro su un nuovo lungometraggio.

Sto lavorando al mio nuovo Terminator in questo momento. Non ha niente a che fare con questa serie. Come con The Sarah Connor Chronicles, hanno occasionalmente toccato argomenti con cui avevo giocato in passato, ma in modo completamente indipendente. Non ho lavorato alla serie animata, quindi sono curioso di vedere che cosa hanno fatto. Non è una curiosità bruciante, ma spero che abbia successo, ovviamente.

Labbra rigorosamente cucite sul film in cantiere. O le conseguenze, ha scherzato, sarebbero devastanti: "Il mio film invece è totalmente top-secret: se ne parlassi, nel futuro dovrei inviare un Terminator nel passato per impedirmi di svelare ogni cosa!".

Il regista ha colto l'occasione per confermare che, dopo Avatar: Fire & Ash (terzo capitolo del celeberrimo franchise), dirigerà anche Avatar 4 e Avatar 5, in uscita nel 2029 e nel 2031. "Assolutamente - ha garantito - Voglio dire, dovranno impedirmelo fisicamente. Ho un sacco di energia, amo fare quello che faccio. Perché non dovrei? Le sceneggiature sono complete e pronte. [...] L'unico modo per impedirmi di farlo è investirmi con un autobus e lasciarmi morente in un ospedale. Solo a quel punto, chiamerò qualcun altro per lasciargli dirigere quei film."