It Takes Two diventa un film e una serie tv, dopo il trionfo ai Game Awards

Colpo grosso per la Hazelight di Josef Fares: il videogioco It Takes Two, già trionfatore agli ultimi Game Awards come gioco dell'anno, diventerà un film e anche forse anche una serie tv. Chi se ne occuperà?

Una notizia felice per Josef Fares e la sua Hazelight: il loro videogioco It Takes Two, già trionfatore come Gioco dell'Anno agli ultimi Game Awards (gli Oscar videoludici, per la cronaca), vedrà una trasposizione cinematografica e anche una serie tv. Per il libanese naturalizzato svedese Josef Fares, è un cerchio che si chiude, dato che cominciò in effetti come regista: realizzò negli anni Duemila commedie come Jalla! Jalla! e Kops con suo fratello Fares Fares, prima di chiudere col cinema dopo Farsan nel 2010, inedito in Italia. Leggi anche Assassin's Creed, videogiochi, cinema e la teoria del Big Bang Cinema e videogiochi : una relazione burrascosa

It Takes Two, che cos'è e di cosa parla il gioco della Hazelight

It Takes Two racconta di May e Cody, una coppia sull'orlo del divorzio: la loro figlia Rose, triste per la degenerazione dei rapporti, evoca involontariamente un incantesimo che trasferisce le loro anime in buffe e minuscole bambole di pezza. Dovranno affrontare le "insidie" della casa e del giardino, recuperando lo spirito di coppia per spezzare l'incantesimo, seguendo le direttive di un grottesco consulente matrimoniale, un esagitato libro parlante di nome dr. Hakim.

Il titolo di genere platform in terza persona, pubblicato dall'Electronic Arts sulle principali piattaforme, si basa su un'azione cooperativa: si gioca rigorosamente in due in splitscreen, con una modalità d'interazione pensata appunto per dare vita concretamente alla necessità di collaborare e di essere in sintonia, alla base del messaggio narrativo. Ha funzionato egregiamente, in termini di critica, apprezzamento dei giocatori e copie vendute.





It Takes Two, chi realizzerà i film dal videogioco della Hazelight

Sarà la dj2 Entertainment, già dietro ai lungometraggi di Sonic e alla prossima serie anime di Tomb Raider per Netflix, a occuparsi dell'adattamento multiplo di It Takes Two. Per quanto riguarda il film, sarà affidato alle cure degli sceneggiatori Josh Miller e Pat Casey, autori appunto di Sonic - Il film e Sonic 2 - Il film (quest'ultimo al cinema dal 7 aprile). Non vorremmo essere nei loro panni quando interagiranno con Josef Fares, un vulcano in costante attività, che per giunta di mezzi espressivi lineari ha una certa esperienza. Josef si farà cogliere dalla tentazione di risedersi dietro alla macchina da presa o si considera ormai, a pieno titolo, parte del mondo videoludico? Ricordando la sua partecipazione ai Game Awards del 2017, quando presentò A Way Out, i ponti col cinema sembravano tagliati... nel modo più buffo possibile. "Fanculo gli Oscar! Questa roba qua spacca!"