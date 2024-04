Irish Academy Awards 2024: Cillian Murphy è il miglior attore protagonista per la sua performance in Oppenheimer

News Cinema

È stato felicissimo Cillian Murphy di vincere l'Irish Film Award come miglior attore protagonista perché il premio gli è arrivato dall'Irlanda, il suo paese di origine. Il riconoscimento, ottenuto grazie a Oppenheimer, si aggiunge all’Oscar, al Golden Globe e al BAFTA.

Cillian Murphy si aggiudica ancora un altro premio, e anche se ha vinto l’Oscar come miglior attore protagonista, un riconoscimento che arriva dalla sua Irlanda non può che riempirgli il cuore di gioia e orgoglio. L’interprete principale di Oppenheimer ha vinto l’Irish Academy Award come migliore attore protagonista di un film. Oltre alla sopracitata statuetta dorata, Murphy ha ricevuto, sempre per il film di Christopher Nolan, il Golden Globe e il BAFTA.

Il discorso di ringraziamento di Cillian Murphy

Dopo aver ricevuto l’Irish Academy Award dalle mani di Lily Gladstone, protagonista femminile di Killers of the Flower Moon, Cillian Murphy ha ringraziato l’Irish Film & Television Academy. Ecco il una parte del suo discorso.

Dio, continuo a non essere bravo a fare tutto questo, ma è davvero speciale per me essere in questa stanza, nel mio paese e insieme alle persone a cui voglio bene e che ammiro. Tra i candidati ci sono alcune delle persone che mi sono più care.

Lily Gladstone è stata felice di premiare il collega. Era candidata come miglior attrice protagonista internazionale ma non ha vinto, dal momento che a trionfare è stata Emma Stone per Povere Creature! La cerimonia di premiazione ha avuto ospiti illustri, fra cui Neil Jordan e Jim Sheridan. Il leggendario Stephen Rea ha vinto il premio alla carriera, che gli è stato consegnato dal regista che lo ha diretto ne La moglie del Soldato, e cioè Neil Jordan. Rea, felice dell’onore, ha commentato.

Questo è il premio più prestigioso di tutti. Se me lo avessero dato un po’ più tardi, sarebbe stato un riconoscimento postumo.

A vincere l’Irish Film Award per il miglior film è stato That They May Face the Rising Sun di Pat Collins, mentre Lies we Tell di Lisa Mulcahy ha riportato diverse vittorie: per il miglior regista, la migliore sceneggiatura e la miglior attrice protagonista (Agnes O’Casey). Paul Mescal, che non ha potuto partecipare alla premiazione, ha trionfato come miglior attore non protagonista per Estranei, mentre Alison Oliver è stata giudicata miglior attrice per Saltburn.

Irish Film & Television Awards: tutti I vincitori per il cinema

Ecco l'elenco completo degli Irish Film & Television Awards per il cinema

Miglior Film

That They May Face the Rising Sun (Pat Collins)

Miglior regista

Lisa Mulcahy (Lies We Tell)

Miglior sceneggiatura

Lies we Tell (Elisabeth Gooch)

Miglior Attore Protagonista

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Miglior attrice protagonista

Agnes O’Casey (Lies We Tell)

Miglior Attore non Protagonista

Paul Mescal (All of Us Strangers)

Miglior Attrice non Protagonista

Alison Oliver (Saltburn)

Miglior Film Internazionale

Oppenheimer (Christopher Nolan)

Miglior Attore Internazionale

Paul Giamatti (The Holdovers)

Miglior Attrice Internazionale

Emma Stone (Povere Creature!)

Premio George Morrison per il Miglior Documentario

The Days of Trees (Alan Gilsenan)

Miglior Cortometraggio

Calf

Miglior corto d'animazione

Wind & the Shadow

Fotografia

Robbie Ryan (Povere Creature!)

Costumi

LOLA (​​Lara Campbell)

<Scenografia

Assassinio a Venezia - John Paul Kelly

Trucco e acconciatura

L'esorcista del Papa (Orla Carroll, Lynn Johnston)

Suono

Barbie (Nina Rice)

Musica Originale

LOLA (Neil Hannon)

Montaggio Still: La storia di Michael J. Fox (Michael Harte)

Effetti viivi

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri (Kev Cahill, Ben Snow)

Screen Ireland Award per un atro nascente

Siobhán Cullen