Io Sono Nessuno 2, Bob Odenkirk vorrebbe realizzare altri due film con Hutch Mansell

Bob Odenkirk avrebbe una o più idee per proseguire con le disavventure di Hutch Mansell dopo Io sono nessuno 2, come ha anticipato al Comic-Con di San Diego.

Hutch Mansell potrebbe tornare dopo Io sono nessuno 2. Sequel diretto di Io sono nessuno distribuito nel 2021, ha proposto una nuova disavventura per il killer professionista e la sua famiglia. Ad interpretarlo ancora una volta è Bob Odenkirk che, dopo il successo di Better Call Saul, negli ultimi anni si è dedicato soprattutto al suo Hutch. Presentato inizialmente come un tranquillo padre di famiglia, Hutch in realtà cela un passato violento che torna ancora una volta a tormentarlo, risvegliando la creatura dentro di lui. Anche nel sequel, Hutch tenterà in ogni modo di proteggere la sua famiglia da minacce criminali, ma quando riuscirà a mettere fine a quel ciclo di violenza? Non tanto presto, stando alle dichiarazioni di Bob Odenkirk.

Io sono nessuno, Bob Odenkirk ragiona sul futuro del suo Hutch dopo il secondo film

Ospite del Comic-Con di San Diego 2025, Bob Odenkirk ha affermato che gli piacerebbe recitare in altri film d’azione dopo Io sono nessuno 2 soprattutto con il suo Hutch. Seppur il killer abbia tentato più volte di lasciarsi quella vita alle spalle, il suo interprete ha condiviso di avere numerose idee sul come riportarlo in azione sullo schermo mentre cerca di bilanciare la sua vita privata con la frenetica violenza professionale. Come riporta Collider, l’attore ha spiegato:

Affermo con un certo coraggio che potrebbero essercene quattro. Ho delle idee su dove andrà a parare il personaggio. Il problema principale è: come si può mantenere una vita civile, una vita familiare, e poi sfogare la propria rabbia peggiore sul mondo? Queste due cose possono esistere in equilibrio? Credo di no. In un film, si può fare, perché si può andare in un luogo magico, ma nella vita reale, ovviamente, non si fa mai. Non andrà mai bene.