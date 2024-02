Io Capitano, Matteo Garrone accompagna il tour del suo film in Africa

News Cinema

Com'era giusto che fosse, è iniziata la distribuzione di Io Capitano in Africa, accompagnata da un tour nel continente per lo stesso regista Matteo Garrone. In attesa del verdetto degli Oscar, il film raggiunge le sue radici.

Io Capitano di Matteo Garrone, in lizza per l'Oscar 2024 per il miglior film internazionale, comincia il suo viaggio in Africa: il film, che racconta l'odissea di due ragazzi senegalesi verso l'Europa, passando per la Libia e il mare, si mostra quindi a quei territori e a quelle persone che racconta, in un abbraccio collettivo e per un segnale di vicinanza. Il regista accompagnerà il film proprio in Senegal, per l'iniziativa di cinema itinerante Cinemovel. Nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo video, dove anche Roberto Benigni (Geppetto nel precedente Pinocchio di Garrone) si unisce per amicizia alla riflessione.



Io Capitano: Hero's Journey Promo, Verso gli Oscar 2024 - HD

