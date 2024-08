INTER. DUE STELLE SUL CUORE: è arrivato il trailer ufficiale del film-evento al cinema dal 19 settembre!

News Cinema

Dopo la presentazione in anteprima lo scorso 24 agosto allo Stadio San Siro di Milano, è ora online il trailer ufficiale di INTER. DUE STELLE SUL CUORE, film-evento che celebra il 20° Scudetto del Club nerazzurro al cinema dal 19 al 25 settembre, di cui sono già aperte le prevendite.

Dopo la presentazione in anteprima sabato 24 agosto davanti al pubblico di San Siro in occasione della partita Inter-Lecce, è ora disponibile online il trailer ufficiale di INTER. DUE STELLE SUL CUORE, il film-evento che sarà nelle sale dal 19 al 25 settembre per celebrare il 20° Scudetto del Club nerazzurro attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e i momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la conquista della Seconda Stella.



Inter. Due stelle sul cuore: Il Trailer Ufficiale del Film-Evento dedicato al 20esimo scudetto dell'Inter - HD

Le prevendite del film sono già aperte e l'elenco delle sale che parteciperanno all'evento è disponibile su interduestellesulcuore.it.



Inter e Filmmaster insieme per un lungometraggio dedicato ai tifosi e agli appassionati di sport. L’appuntamento è dal 19 al 25 settembre nelle sale cinematografiche dove gli spettatori saranno trasportati in un viaggio entusiasmante e sorprendente che li proietterà al centro dell’universo nerazzurro, nei luoghi che hanno plasmato la conquista del tricolore. A guidarli ci saranno tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends e celebrities del mondo della musica e dello spettacolo.

Il derby che ha sancito il traguardo più atteso aprirà un racconto che si espanderà nei luoghi simbolo dello Scudetto, ripercorsi con accessi esclusivi e contenuti inediti: dagli spalti al campo, dallo spogliatoio al centro sportivo di Appiano Gentile e all’Inter HQ per poi esplodere in tutte le strade di Milano invase durante le celebrazioni dei Campioni d’Italia.





Ad arricchire il racconto, ci saranno i protagonisti di quella travolgente vittoria: da mister Simone Inzaghi alla squadra e il Top Management nerazzurro. Accanto a loro tante celebrities del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue, Rose Villain, che riveleranno come hanno vissuto l’incredibile cammino dei nerazzurri e quella giornata straordinaria.

“INTER. DUE STELLE SUL CUORE” è prodotto da Filmmaster, con la collaborazione di Red Joint Film e Inter Media House, diretto da Carlo A. Sigon ed è distribuito al cinema da Nexo Studios con Radio 105 come Radio Partner e con i media partner La Gazzetta dello Sport e Coming Soon.

Photo Credits: Getty Images