Inside Out 2 supera Avatar La via dell'acqua, è il più grande incasso italiano post-pandemia

I 44.800.000 di incasso italiano di Avatar: La via dell'acqua, dati Cinetel alla mano, sono stati ufficialmente superati da quelli di Inside Out 2 della Pixar. Il record passa di mano.

Non è un sorpasso possibile nel mondo, ma è appena diventato realtà in Italia: Inside Out 2 della Pixar è ufficialmente il più alto incasso post-pandemia, avendo sottratto il record ad Avatar: La via dell'acqua. Specialmente considerando le performance non stellari dei film animati Disney nell'ultimo anno, probabilmente pochi se lo sarebbero aspettati, persino in casa Pixar. Eppure con questo nuovo traguardo il peso simbolico di questo lungometraggio per la casa di Emeryville non fa che aumentare.



Avatar: La via dell'acqua sorpassato in Italia da Inside Out 2: i numeri

Inside Out 2 al momento in Italia ha incassato 44.826.981 euro, superando quindi il totale italiano raccolto da Avatar: La via dell'acqua tra il 2022 e il 2023, cioè 44.798.350 euro, secondo i dati Cinetel. Il lungometraggio animato di Kelsey Mann, seguito dell'Inside Out (2015) di Pete Docter (executive producer anche del seguito, nonché direttore creativo della Pixar), è diventato quindi il più alto incasso italiano dalla pandemia: il primo capitolo, pur un grande successo in Italia, si era "fermato" a 25 milioni. Se guardiamo al boxoffice mondiale ovviamente la musica è ben diversa: anche se gli attuali 1.562.349.782 dollari (fonte Boxofficemojo) di Inside Out 2 destano ammirazione, le vette dei 2.320.250.280 dollari di Avatar 2 restano ben lontane. Ma anche più vicine di quel che si pensa, perché Avatar 2, avviato sotto la fu-20th Century Fox, si è poi trovato in casa Disney dopo l'acquisizione del 2019, uscendo sotto il banner dei 20th Century Studios, ormai divisione disneyana. Insomma, la Casa del Topo continua a gareggiare con se stessa!

Per quanto riguarda la Pixar, era da Toy Story 4 del 2019 (incasso mondiale 1.073.394.600 dollari) che non si toccava il miliardo di dollari al boxoffice in tutto il mondo, e come sappiamo Inside Out 2 è anche diventato il più alto incasso di tutti i tempi per la Pixar, avendo superato il 1.242.805.360 di Gli incredibili 2 nel 2018. Da Onward (2020) fino all'anno scorso l'azienda ha avuto serie difficoltà, vedendo prima i suoi cartoon spostati in esclusiva streaming su Disney+, poi accolti con freddezza, com'è successo col flop di Lightyear e con la strada in salita di Elemental l'anno scorso (culminata comunque con quasi 500 milioni nel mondo). Problemi tutti alle spalle? È presto per dirlo, ma intanto Inside Out 2 è diventato epocale, da diversi punti di vista. Leggi anche Inside Out 2 è il più alto incasso della storia del cinema animato... o forse no? Questioni di punti di vista