Inside Out 2 è il più alto incasso della storia del cinema animato... o forse no? Questioni di punti di vista

Con gli ultimi dati diffusi da Boxofficemojo, Inside Out 2 ha superato anche Frozen II come più alto incasso mondiale nella storia del cinema di animazione. Ciò detto, non in tutte le classifiche è il primo, perché sopra di lui c'è un film dalla collocazione... ambigua.

Era questione di giorni ed è successo: i dati di Boxofficemojo parlano chiaro e Inside Out 2, col suo 1.462.770.000 di dollari raccolto al boxoffice mondiale, è diventato il più alto incasso della storia per un film di animazione. O quasi. Sì e no. Perché la Disney, con questo film Pixar, si ritrova vittima di una sua stessa strategia di marketing che rende questo primato non del tutto chiaro... e in ultima istanza spetta a noi e alla nostra sensibilità individuale verso determinate forme artistiche emettere un responso. L'elemento di disturbo, oltre all'inflazione che rende sempre queste classifiche una mera curiosità, è il remake del Re Leone del 2019...



Il Re Leone batte Inside Out 2 negli incassi, ma è un film di animazione?