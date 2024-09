Inside Out 2, dieci impiegati Pixar licenziati rivelano dietroscena: "Ce l'abbiamo fatta, ma niente bonus per i licenziati"

News Cinema

Il successo stratosferico di Inside Out 2 è arrivato dopo che 75 dipendenti della Pixar erano stati già licenziati: dieci di loro che hanno voluto rimanere anonimi hanno rivelato a IGN le condizioni di lavoro stressanti e molto difficili che hanno portato al successo del film. E le incertezze interne che hanno travolto la casa di Emeryville.

È crudelmente ironico che un film come Inside Out 2, con il suo meritato successo di pubblico che ha riportato la Pixar a dettar legge al boxoffice dopo gli ultimi anni di difficoltà, sia stato governato dalla stessa Ansia coprotagonista della storia. IGN ha raccolto testimonianze di dieci anonimi ex-impiegati Pixar, tra i 75 licenziati dell'anno scorso: il lungometraggio è stato realizzato mentre tirava una brutta aria, che secondo le fonti tira ancora. Anzi, il trionfo del film potrebbe cristallizzare un'atmosfera non proprio idilliaca. Proviamo a riassumere il lungo pezzo. Leggi anche Inside Out 2 è il più alto incasso della storia del cinema animato... o forse no? [UPDATE: Adesso oggettivamente sì]

La Pixar salva grazie a Inside Out 2, ma si teme il prezzo da pagare

Inside Out 2 ha raccolto al boxoffice mondiale 1.682.400.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget vociferato sui 200 (fonte Variety). Un vero trionfo che però è arrivato dopo alcuni ultimi anni davvero difficili per la Pixar. All'arrivo della pandemia, la decisione di spostare alcuni loro film in streaming su Disney+, con poca o nulla distribuzione cinematografica, ha disabituato il pubblico a uscire di casa per andare a vedere il loro lavoro. Dopo Onward, Soul, Luca e Red, il ritorno in sala nel 2022 con Lightyear ha incontrato un flop sonoro, e nel 2023 il povero Elemental ha faticato più del dovuto a rientrare in pari (marketing escluso). Nel giugno del 2023 sono stati licenziati 75 dipendenti, per una riorganizzazione interna più orientata sui sequel per il cinema, meno sui titoli a soggetto originale e sulle produzioni in streaming. Dieci di quei licenziati oggi si sono sfogati con IGN, chiedendo di rimanere anonimi: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata realizzare di non avere diritto ai bonus legati agli incassi, perché - pur avendo lavorato al lungometraggio - non erano più dipendenti dell'azienda al momento della sua uscita. Non si tratta però di una "vendetta": queste persone hanno voluto sottolineare che non hanno nulla né contro il film né contro molti colleghi che come loro si sono ammazzati di lavoro per dargli vita. Ritengono però che la Pixar al momento stia perdendo la bussola: al di là delle preoccupazioni economiche che hanno, c'è un senso di delusione. E parlano anche per difendere chi è rimasto.

Inside Out 2, il peso del film per il morale della Pixar e il precedente che segna