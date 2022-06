Indiana Jones, la saga in Ultra HD 4K Steelbook speciali dal 9 giugno

News Cinema

La saga di Indiana Jones prende la strada di edizioni fisiche in Ultra HD 4K Steelbook, a tiratura limitata: dal 9 giugno disponibile I Predatori dell'arca perduta. Seguiranno gli altri capitoli a cadenza mensile, fino a settembre.

Ci separa ancora un anno da Indiana Jones 5 con Harrison Ford, in arrivo nel giugno 2023, quindi inganniamo volentieri l'attesa con l'arrivo di un'edizione a tiratura limitata Steelbook di I predatori dell'Arca Perduta in Ultra HD 4K più Blu-ray, disponibile dal 9 giugno. C'è di più: Koch Media, Lucasfilm e Paramount hanno in programma nei mesi a venire di ripubblicare in questo modo il resto della saga, completando il desiderio dei fan più esigenti, già appagati per immagine e suono con il cofanetto dell'anno scorso, ma in attesa di versioni più collezionabili. Ecco le altre date. Leggi anche Indiana Jones 5, la prima immagine ufficiale!

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta in Ultra HD 4K, il primo di una serie