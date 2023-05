Indiana Jones e il Quadrante del Destino, la prima scena arriva dal Festival di Cannes, più o meno

News Cinema

Giovedì 18 maggio verrà presentato al Festival di Cannes l'epico Indiana Jones e il Quadrante del Destino: è stata per l'occasione condivisa una prima sequenza del film di James Mangold con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ci aspetta al cinema dal 28 giugno, e pochissimo tempo fa è stata condivisa una prima clip sul sito ufficiale del Festival di Cannes, dove il film di James Mangold con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge sarà presentato giovedì 18 maggio. A dir il vero la scena in questione, pur ufficiale, è stata rimossa a stretto giro, forse perché era stata pubblicata anzitempo? Ad ogni modo, si può vedere nell'embed qui in basso, naturalmente in lingua originale.





Indiana Jones e il Quadrante del Destino, cosa succede nella prima scena pubblicata

La prima scena diffusa di Indiana Jones e il Quadrante del Destino vede un inseguimento multiplo su tuk-tuk, con protagonisti Indiana, Helena e un ragazzino, in fuga da qualcuno, mentre a loro volta sembrano inseguire il villain della situazione, il Voller interpretato da Mads Mikkelsen. Non sappiamo ovviamente quale sia la circostanza che ha generato la rocambolesca situazione, ma ascoltiamo il rapporto conflittuale che c'è tra Indy e la sua figlioccia: nella confusione lui le rinfaccia di tradire la memoria del babbo vendendosi l'anima per soldi (debiti di tutti i tipi, compresi quelli di gioco, conferma il ragazzino che sembra saperla lunga), lei d'altro canto lo prende in giro ("Ridotta come? Vuoi dire bella e piena di risorse?"). Lo scambio verbale giunge al termine quando Indy è costretto ad abbandonare il tuk-tuk e saltare sul loro. Come finirà?

Indiana Jones e il Quadrante del Destino vede nel cast, oltre a Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, anche Toby Jones, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e John Rhys-Davies. Leggi anche Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Phoebe Waller-Bridge sul suo personaggio: "Helena non sarà come gli altri sidekick"