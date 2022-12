Indiana Jones 5, il regista James Mangold parla del suo film e dell'essenza di Indy

News Cinema

James Mangold ha parlato con Entertainment Weekly di Indiana Jones e la ruota del destino: quali sono l'atmosfera e lo spirito del film? Assomiglierà al suo Logan? Non esageriamo. Come funziona un film di Indy?

James Mangold è un uomo disperato: da settimane lui e il producer Frank Marshall cercano su Twitter di smentire voci su una presunta cancellazione di Indy in Indiana Jones e la Ruota del Destino, l'Indiana Jones 5 con Harrison Ford, in sala dal 30 giugno 2023. La voce, messa in giro da uno youtuber, vorrebbe Indy cancellato in un viaggio nel tempo e sostituito dalla coprotagonista Helena, interpretata da Phoebe Waller-Bridge. Non importa quanto Mangold si sgoli sui social per smentire le voci, lontane pare da ogni versione del copione sia da ciò che hanno girato: noterete che la maggior parte della rete è ormai convinta che ci sia del vero. Siccome siamo boomer e fino a prova contraria pensiamo che la voce di chi realizza un film pesi di più di un "fan" anonimo e mascherato su internet, preferiamo leggere cosa Mangold abbia avuto da dire sul film con Entertainment Weekly. Qui in basso c'è una nuova immagine ufficiale.





Indiana Jones e la Ruota del Destino, James Mangold sullo spirito di Indy e del suo Indiana Jones 5

Da nuovo arrivato, sostituto addirittura di Steven Spielberg (con benedizione e collaborazione dell'interessato in qualità di producer), James Mangold ha spiegato da regista cos'è per lui Indiana Jones e la Ruota del Destino. Anche coautore della sceneggiatura con i fratelli Butterworth, Mangold nel suo recente curriculum ha l'apprezzato Logan, e qualcuno si sta preoccupando di possibili paralleli: Ford ha già portato alla morte Han Solo nel Risveglio della Forza, vuole bissare? James tranquillizza:

Logan era un'avventura intenzionalmente molto cupa, molto drammatica e molto seria. Non ho certo mai pensato che il mio compito nel fare un film di Indiana Jones fosse privarlo all'improvviso di tutto l'umorismo e trasformarlo in una sorta di elegia funebre. Penso che quello che stiamo cercando di fare è un'accurata e realistica valutazione del punto in cui il personaggio si trova nella sua vita, con onestà, e allo stesso tempo portare avanti [...] una bellissima avventura con azione e cavalleria, dove ti salvi la pelle all'ultimo secondo e trovi soluzioni ingegnose a problemi diabolici. Questo è un film di Indiana Jones.