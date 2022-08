Indiana Jones 5 "è un film cazzuto ma appassionato", parola di Boyd Holbrook

News Cinema

Boyd Holbrook, che è uno degli interpreti di Indiana Jones nonché un amico del regista James Mangold, ha visto del girato del nuovo capitolo della saga con Harrison Ford. Lo ha trovato magnifico.

Cosa dobbiamo aspettarci da Indiana Jones 5 quando finalmente arriverà nelle nostre sale? Nel mese di maggio ci ha detto qualcosa Frank Marshall, il producer storico della saga. Oggi invece a esprimere gioia ed entusiasmo è uno degli interpreti: Boyd Holbrook, che ha avuto la fortuna di vedere mezz'ora di film.

E’ un po' che sappiamo della presenza, nel cast di Indiana Jones 5, di Boyd Holbrook, anche se non abbiamo idea del ruolo che andrà a interpretare. L'attore non è certo un volto nuovo per gli amanti della serie tv, perché è stato uno dei protagonisti di Narcos, in cui era un agente americano della DEA sulle tracce di Pablo Escobar. Di certo, se ha avuto accesso al girato, non dev'essere proprio l'ultima ruota del carro nell'economia della narrazione. Di certo la ribalta è quasi tutta per Harrison Ford, che non poteva non ritornare, specialmente dopo il non eccelso Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo.

Boyd Holbrook: "Indiana Jones 5 è un film cazzuto ma anche appassionato"

All'inizio Indiana Jones 5 doveva uscire addirittura nel 2019, almeno quando si pensava che a dirigerlo sarebbe stato Steven Spielberg. Poi il testimone è passato a James Mangold, che comunque è un bravo regista, come dimostrano Le Mans '66 - La grande sfida e soprattutto Logan, in cui recitava proprio Boyd Holbrook. Il quale Boyd Holbrook ha raccontato a Men's Health:

Vi posso assicurare che vedrete un film cazzuto. Ne ho visto circa una mezz'ora quando sono andato a Los Angeles e ho incontrato Jim (Mangold, ndr). Pensate ai suoi film, per esempio a Le Mans '66 - La grande sfida. Anche questo avrà un ritmo indiavolato e sarà cazzuto, ma anche appassionato. Ogni suo film ha una componente emotiva, solo che qui siamo in presenza di un film ambizioso come lo sono gli Indiana Jones.

Il commento di Holbrook è interessante, perché a volte, in saghe avventurose, la psicologia viene sacrificata a favore delle scene movimentate. Invece stavolta sembra che anche le emozioni avranno il loro spazio. Staremo a vedere.

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno del 2023, interpretato anche da Phoebe Waller-Bridge, Mad Mikkelsen, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Toby Jones.