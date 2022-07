Indiana Jones 4, gli alieni contestati anche dallo sceneggiatore

News Cinema

A quattordici anni di distanza da Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, lo sceneggiatore David Koepp spiega che non era d'accordo con l'idea degli alieni, ma...

Negli ultimi quattordici anni Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, per i pochi amici Indiana Jones 4, è diventato lo zimbello della storica saga con Harrison Ford, tanto che molti sperano in una rettifica di qualità con il prossimo Indiana Jones 5 (in arrivo nel giugno 2023). In una recente puntata del podcast Script Apart, lo sceneggiatore di quel film, David Koepp, ha detto la sua sulla scelta di un MacGuffin spudoratamente fantascientifico, cioè gli alieni (okay, "esseri interdimensionali", come sosteneva George Lucas, difendendosi). Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, gli alieni non piacevano a David Koepp

David Koepp fu chiamato a chiudere il copione di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, mettendo ordine in svariate stesure compiute da altri nel corso di almeno dieci anni. Come racconta lui stesso, appena arrivato, fece notare a Steven Spielberg e George Lucas che qualcosa non lo convinceva nel soggetto in generale. E quel qualcosa era proprio il "MacGuffin", per dirla alla Hitchock, cioè la "scusa", la scintilla narrativa che avvia il viaggio dell'eroe. Avevano senso gli alieni nel mondo di Indy?

Non sono mai stato contento dell'idea. Quando arrivai, provai a convincerli a cambiarla, avevo un'altra idea. Non vollero cambiarla. [...] Non sto dicendo che la mia sarebbe stata migliore. Ma penso che molte reazioni negative al film, da un punto di vista più ampio, a parte piccole cose che alla gente possono non essere piaciute, magari troppo stupide - penso che il problema più grande fosse: "Non pensiamo che gli alieni dovrebbero essere in un film di Indiana Jones". Ci sta, col senno di poi, probabilmente avete ragione! [ride]