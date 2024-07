Indagine su una storia d'amore: una clip in anteprima esclusiva del nuovo film di Gianluca Maria Tavarelli

News Cinema

Già nella Selezione Ufficiale del Torino Film Festival 2023, il nuovo film del regista di Portami via e Liberi, prodotto da Groenlandia e distribuito da Adler Entertainment, arriva al cinema dal 18 luglio. Vi presentiamo oggi, in anteprima esclusiva, una clip di Indagine su una storia d'amore, diretto da Gianluca Maria Tavarelli.

L'ultima volta che Gianluca Maria Tavarelli era stato nelle sale con un suo film è stata quasi dieci anni fa, quando diresse Isabella Ragonese e Francesco Scianna in Una storia sbagliata.

Regista anche di popolari prodotti per la televisione come Il giovane Montalbano, Non mentire e Chiamami ancora amore, Tavarelli sarà nuovamente al cinema dal 18 luglio con un nuovo film intitolato Indagine su una storia d'amore.

Prodotto dalla Groenlandia di Matteo Rovere e distribuito da Adler, il film è stato presentato nella sezione ufficiale del Torino Film Festival 2023, e racconta con toni che oscillano tra il comico e il drammatico la relazione tra due giovani attori attraverso la loro partecipazione a un reality televisivo all'interno del quale dovranno raccontarsi senza filtri né segreti.



Indagine su una storia d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film di Gianluca Maria Tavarelli - HD



Questa è la trama ufficiale del film:

Paolo e Lucia si amano da sempre, si mescolano inevitabilmente, incapaci di sapere dove inizia uno e finisce l’altro. Sono cresciuti insieme, hanno studiato insieme con la

stessa passione e un obiettivo comune.

Oggi, un pochino disillusi, devono rendersi conto che le loro carriere non sono arrivate al punto che speravano quando si sono conosciuti e lanciati con grinta e spensieratezza. E forse anche il loro rapporto non invecchia benissimo.

Nell’epoca della iper-esposizione si sentono troppo sottotraccia.

E se gli venisse chiesto di partecipare a un programma televisivo in cui raccontare il loro amore e soprattutto i loro momenti di crisi? Potrebbe essere un’opportunità per svecchiare, rinascere? Sarà una benedizione o una bomba ad orologeria?

Nei panni di Paolo e di Lucia ci sono, rispettivamente, Alessio Vassallo e Barbara Giordano, ma del cast del film - sceneggiato dallo stesso Tavarelli - fanno parte anche Antonio Pandolfo, Costanza Tortoli, Elisabetta Rocchetti e la brava Silvia Gallerano, che vediamo qui con Vassallo in una clip di Indagine su una storia d'amore che vi presentiamo in anteprima esclusiva, e che racconta di un surreale e divertente dialogo tra Paolo e una fioraia alla quale si è rivolto per cercare di trovare una via d'uscita all'impasse che sta vivendo con Lucia.

Indagine su una storia d'amore: una clip in anteprima esclusiva del film