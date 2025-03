In viaggio con mio figlio: il trailer del bel film di Tony Goldwyn con Bobby Cannavale e Robert De Niro

News Cinema

Tony Goldwyn, celebre regista e attore, può contare su un cast davvero eccezionale per la commedia drammatica, il road movie sull'autismo In viaggio con mio figlio, con Bobby Cannavale, Robert De Niro, Rose Byrne e la giovanissima rivelazione William Fitzgerald. Ecco il trailer italiano del film al cinema dal 24 aprile.

Il 24 aprile arriverà nei cinema con BIM un road movie molto interessante e particolare, che pur trattando tematiche serie come l'autismo, è anche intriso di umoriismo e verità e può contare su un cast straordinario. Si intitola In viaggio con mio figlio, è diretto dal celebre regista e attore Tony Goldwyn e può contare su un cast straordinario: Bobby Cannavale, Rose Byrne, Robert De Niro, Whoopy Goldberg, Vera Farmiga, Rainn Wilson, lo stesso Goldwyn e, vera e propria rivelazione, un ragazzino undicenne veramente autistico, William Fitzgerald, che vi conquisterà. Non è semplice parlare senza retorica di rapporti genitori-figli, specie quando il figlio in questione, pur intelligentissimo, non rientra nei parametri "normali" della società a cui gli si chiede di conformarsi, ma la penna di Tony Spiridakis, lo sceneggiatore che si è ispirato per questo film alla sua storia personale, riesce a dargli l'intensità e la verità che merita, senza dimenticare di intrattenere il pubblico. Vi presentiamo il trailer ufficiale italiano di In viaggio con mio figlio, prima di riparlarvene a tempo debito più approfonditamente.

In viaggio con mio figlio: la trama del film e il suo percorso

Max (Bobby Cannavale) è un padre separato con un figlio speciale di undici anni di nome Ezra (interpretato dal giovanissimo William A. Fitzgerald, realmente affetto da disturbo dello spettro autistico) da gestire insieme alla sua ex moglie Jenna (Rose Byrne). Accantonato il precedente lavoro per seguire il figlio, Max si è reinventato stand-up comedian, ma la sua carriera fatica a decollare, nonostante gli sforzi della sua agente (interpretata da Whoopi Goldberg). L’occasione di emergere gli viene fornita quando gli viene proposto di tenere uno spettacolo a Los Angeles, dall’altra parte del Paese. Ma, come si vede nel trailer, proprio qualche giorno prima della partenza Ezra viene espulso da scuola e poi prova a scappare da casa, dove vive con la madre e il suo nuovo fidanzato. Max è molto preoccupato. Gli sembra che nessuno capisca davvero le esigenze del figlio, e pensa che più che di tranquillanti e di una scuola speciale abbia bisogno di affetto e comprensione. Così decide di attuare un piano folle: prende la vecchia automobile decappottabile del nonno Stan (Robert De Niro) – un personaggio fin troppo diretto e scorretto, assolutamente in disaccordo con l’idea di Max, ma che poi diventerà il complice più fidato – e con Ezra inizia un rocambolesco viaggio attraverso gli Stati Uniti. Durante il viaggio padre a figlio incontrano una variegata schiera di personaggi: ogni tappa sarà una piccola prova per Ezra, uscito dalla sua routine quotidiana, ma anche per Max, che vedrà il figlio crescere moltissimo e imparare a fronteggiare le difficoltà. Max avrà anche l’occasione di rinsaldare il rapporto con il padre e il fratello, e questo road trip porterà molte novità per tutta la famiglia…

In viaggio con mio figlio è un road movie che mescola il divertimento ai momenti più commoventi e in cui l’avventura di Max ed Ezra porta ad affrontare i temi del confronto generazionale, della diversità e della difficoltà di comunicazione. Ma grazie alla situazione fuori dall’ordinario Max, Ezra, Stan e Jenna capiranno l’importanza dell’accettazione e del perdono, senza dimenticare che la vita va vissuta con un po’ di sana ironia. Dopo essere stato presentato in selezione ufficiale al Toronto International Film Festival 2023 e in anteprima nazionale ad Alice nella Città all’interno della 19ª edizione della Festa del Cinema di Roma,