In The Hand of Dante, il cast del thriller di Julian Schnabel arriva a Viterbo: da Jason Momoa a Gal Gadot

La Città dei Papi accoglie il cast di In the Hand of Dante, il nuovo thriller di Julian Schnabel prodotto da Martin Scorsese. Da Jason Momoa a Gerard Butler: ecco le star approdate a Viterbo per le riprese.

I primi ciak di In the Hand of Dante sono stati battuti in Italia qualche settimana fa. L'attesissimo thriller diretto da Julian Schnabel e prodotto da Martin Scorsese, adattamento del romanzo omonimo del 2002 di Nick Toshes, vede protagonista una parata di stelle di Hollywood. Il cast, nella giornata di mercoledì 15 novembre, è giunto a Viterbo, dov'è stato allestito un set blindatissimo.

Dopo aver fatto tappa a Venezia, Palermo, Verona e Padova, le riprese del film ispirato al capolavoro del Sommo Poeta si sono spostate nella Città dei Papi. Il regista, vincitore nel 2000 del Leone d’Argento per la regia a Venezia, ha reclutato un eccezionale gruppo di attori: Jason Momoa, Johnny Depp, Al Pacino, John Malkovich, Gerard Butler, Gal Gadot e Oscar Isaac. Il set è stato allestito nel quartiere medievale San Pellegrino e, per i prossimi quattro giorni, tutto il cast sarà impegnato a girare. Dopodiché, la troupe si sposterà a Tarquinia e Bracciano. Lì Schanabel ha deciso di ricostruire Firenze, così da evitare le orde di curiosi e turisti che affollano il capoluogo toscano.

È top secret, per il momento, il ruolo che ciascun attore andrà ad interpretare. Tuttavia Gerard Butler, intercettato al Festival del Cinema di Roma, ha anticipato qualcosa.

Il film ha al centro la figura di Dante. È una storia di reincarnazione che unisce il XIV secolo con il XXI secolo.

Il film, che si snoderà su due piani temporali, vede protagonista Nick (alter ego dell'autore del romanzo), scrittore chiamato ad autenticare quello che si ritiene essere il manoscritto originale della Divina Commedia di Dante. A richiedere i suoi servigi è un noto e spietato gangster. Nick deciderà però di rubare l'opera, intraprendendo una personale ascesa dall'Inferno sino in Paradiso.

All'avventura del protagonista, in un'altra epoca, si sovrappone la vicenda personale di Dante. Proprio lui: l'autore della Commedia. Il Poeta fugge da un matrimonio combinato e si rifugia in Sicilia per terminare la sua opera. I consigli di un cabalista ebreo di Venezia lo aiuteranno a superare la crisi creativa.

Il potenziale drammatico del romanzo era stato immediatamente intuito da Johnny Depp, che acquistò i diritti nel 2008, per poi coinvolgere Julian Schanbel. Quindici anni dopo il progetto sta per diventare realtà nelle mani di colui che, sul grande schermo, ha raccontato l'arte e la vita di Basquiat (1996) e Van Gogh (21018).

In The Hand of Dante è una produzione TWIN Productions. Fra i produttori esecutivi figura Martin Scorsese, affiancato anche da Oscar Isaac e dal regista.