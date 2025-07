In streaming ci sono cinque film di culto che compiono trent'anni

News Cinema

Abbiamo scovato per voi cinque film in streaming arrivati nelle sale italiane nel 1995 che secondo noi dovreste assolutamente rivedere o recuperare.

Trent’anni fa sono arrivati nelle sale italiane una serie di film iconici come Heat - La sfida, Apollo 13, Braveheart - Cuore Impavido o Seven, tanto per citare alcuni titoli mainstream, ma anche una serie di film di culto che hanno reso quell’annata particolarmente felice dal punto di vista artistico. E proprio a quest’ultima categoria di lungometraggi vogliamo oggi dedicare i nostri cinque film in streaming, sperando che la selezione incontri il vostro consenso. L’ordine è alfabetico. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming che compiono trent’anni

Carrington

Dead Man

L’odio

Pronti a morire

Terra e libertà

Carrington

Il biopic dedicato alla pittrice interpretata da Emma Thompson e alla sua tormentata relazione con l’autore Lytton Strachey, che ha il volto do Jonathan Pryce, è uno dei film in costume britannici più acclamati del decennio. Alla regia e sceneggiatura il due volte premio Oscar Christopher Hampton, dramaturg che sa come entrare nella mente ma soprattutto nel cuore dei personaggi. I due protagonisti fanno la differenza, e non poteva essere altrimenti. Carrington ottiene la Palma d’Oro a Cannes per il miglior attore e conferma la tradizione di un modo di fare cinema tutto britannico che coniuga forma e contenuto come nessun altro. Film struggente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dead Man

Dead Man: Il Trailer Ufficiale del Film (versione restaurata) - HD

La negazione e al tempo stesso la rivisitazione di tutti gli stilemi del western effettuata da Jim Jarmusch si trasforma in un viaggio iniziatico del protagonista stilizzato e meraviglioso da esperire. Dead Man è guidato da un Johnny Depp in stato di grazia, ma anche comprimari come John Hurt, Robert Mitchum, Billy Bob Thornton, Gabriel Byrne sono fantastici. Le musiche iconiche di Neil Young e la fotografia in bianco e nero di Robby Muller rendono il film qualcosa di mai visto. Filosofico, stilisticamente portentoso, uno dei grandi film indipendenti della storia del cinema americano contemporaneo. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

L’odio

Il film che lancia alla grande la carriera dell’astro nascente Mathieu Kassovitz conquista il premio per la regia a Cannes ma soprattutto apre una pagina fondamentale di cinema europeo. Vincent Cassell e Said Taghmaoui sono protagonisti accaldati e leggendari de L’odio, dramma razziale in bianco e nero che presenta al pubblco personaggi e situazioni socio-economiche purtroppo ancora oggi tragicamente attuali. Esercizio di stile con un cuore pulsante e una visione febbrile. A suo tempo suscitò un polverone, divenne un caso cinematografico e di costume, come il cinema di denuncia dovrebbe sempre riuscire a fare. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Pronti a morire

Il western impazzito diretto da Sam Raimi a una prima visione può sembrare un esercizio di stile esteriore, un omaggio totale a Sergio Leone. Ma a rivederlo possiede un’anima tragica retta in particolar modo da un grandioso Gene Hackman. Pronti a morire vede protagonista Sharon Stone, con a supporto Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e un gruppo di caratteristi di lusso. Scenografie maestose, fotografia di Dante Spinotti fantasmagorica. Un film prorompente, shakespeariano a tratti. Grandi momenti di cinema e figure in chiaroscuro davvero capaci di rimanere impresse nella memoria. Da rivalutare in toto. Disponibile su Google play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Terra e libertà

Ispirato liberamente da Omaggio alla Catalogna di George Orwell, Terra e libertà è uno dei veri capolavori di Ken Loach, un racconto della guerra civile spagnola accalorato e verissimo, che vede protagonista un intenso Ian Hart. la sequenza centrale del dibattito sulla terra è straordinario, schierato e realmente idealista. Un film che possiede un cuore per amare i personaggi e una mente per capirne la spinta ideale, oggi ormai persa. Avrebbe strameritato la Palma d’Oro a Cannes, ingiustamente non assegnata a un’opera troppo schierata per poter mettere tutti d’accordo. Sul serio, questo è un grande cinema politico. Oggi più che mai da vedere per imparare. La storia non può essere dimenticata. Non deve. Disponibile su Amazon Prime Video, Rai Play.