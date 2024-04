In memoria di Sir Alec Guinness: ecco alcuni dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'indimenticabile interprete de Il ponte sul fiume Kwai e Guerre stellari nasceva vicino Londra il 2 aprile 1914. Ricordiamone la classe unica con cinque film in streaming.

>Quanti attori nella storia del cinema possono vantare la classe e la raffinatezza di Sir Alec Guinness? Che abbia lavorato a commedie corrosive o a colossal, a film di fantascienza o thriller con venature comiche, l'attore scomparso nel 2000 all’età di 86 anni ha sempre portato sul grande schermo una compostezza e un’eleganza uniche, capaci di elevare ogni sua singola prova. Nato vicino a Londra il 2 aprile 1914, Sir Alec Guinness è l’artista a cui vogliamo dedicare i giornalieri cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Sir Alec Guinness

L’incredibile avventura di Mr. Holland (1951)

La prima nomination all’Oscar della sua prestigiosa carriera arriva grazie al classico diretto da Charles Crichton, lo stesso de Un pesce di nome Wanda. L’incredibile avventura di Mr. Holland è un piccolo grande concentrato di scrittura sofisticata che non ha paura di “scadere” nella pochade, anche perchè il suo protagonista sa rendere perfettamente credibile e sofisticato qualsiasi tono gli venga proposto. Un classico degli anni ‘50 quando si vuole ridere con gusto ma anche intelligenza. Le sequenze con il protagonista Stanley Holloway sono uno spasso assoluto ancora oggi. Da incorniciare. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il ponte sul fiume Kwai (1957)

Totale cambio di registro per regalare al pubblico mondiale e alla storia del cinema una delle migliori prove d’attore mai prodotte. Il suo Colonnello Nicholson rappresenta il meglio della virtù britannica con un enorme carico di umanità aggiunta dall’attore. David Lean dirige Il ponte sul fiume Kwai con la sua solita attenzione minuziosa ai particolari, facendone uno spettacolo grandioso e insieme intimista. Magnifico coprotagonista anche William Holden, “americano” tutto muscoli e azione, perfetto contraltare per Nicholson. Sette premi Oscar tra cui film, regia, sceneggiatura e attore protagonista a Guinness. Trionfo meritato per un film straordinario. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il dottor Zivago (1965)

Entrato ancora una volta nel cast di un altro adattamento portentoso da parte di David Lean, Guinness lo ripaga con una prova melliflua e ambigua, che lo rende un personaggio ipnotico anche nel suo essere repellente. Julie Christie, Omar Sharif, Geraldine Chaplin, Tom Courtenay (nomination all’Oscar come non protagonista) rendono Il dottor Zhivago un’epopea clamorosamente appassionante, costruita sulla bravura di un cast insuperabile. Cinque Oscar tecnici tra cui la sceneggiatura per un classico d’amore e guerra, con un finale struggente. Il canto del cigno del grande cinema classico britannico. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Invito a cena con delitto (1976)

Diretto da Robert Moore, Invito a cena con delitto diventa immediatamente uno dei titoli di culto del decennio. Sulla falsa riga di Agatha Christie e degli altri grandi scrittori del giallo, questa commedia spericolata e fantasiosa si regge in piedi soprattutto per il cast stratosferico. Insieme a Guinness infatti troviamo altri mostri sacri del genere come David Niven, Peter Falk, Elsa Lanchester, Maggie Smith, Peter Sellers. Un divertissement d’autore con momenti di comicità assoluta. Sceneggiatura sciroccata e gioviale di Neil Simon. Da rivedere ogni volta con la felicità nel cuore. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Guerre stellari (1977)

E infine il personaggio per cui Sir Alec Guinness verrà ricordato in eterno, che gli frutta addirittura la candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista. Il suo Obi-Wan Kenobi è la facciata saggia ed eroica di Guerre stellari, il mentore senza macchia di Luke conosce la via della Forza come quella del sacrificio. Prova immensa per il successo portentoso di George Lucas. E la sequenza del duello con Darth Vader ancora oggi non ha eguali, nella saga come nella storia del cinema di fantascienza. Spettacolare e dolente. Grande commiato per un attore esemplare. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney+.