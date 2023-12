In attesa di Un colpo di fortuna, ecco altri film di Woody Allen da riscoprire in streaming

News Cinema

Vi proponiamo oggi cinque film in streaming dell'autore newyorkese che secondo noi rappresentano piccole grandi "perle nascoste" nella sua filmografia.

Dal momento che il suo ultimo lungometraggio Un colpo di fortuna - Coup De Chance sta per arrivare nelle sale italiane, vogliamo celebrare la carriera di Woody Allen (88 anni lo scorso 1 dicembre) attraverso cinque film in streaming che non rappresentano però i suoi successi maggiormente acclamati, quanto piuttosto alcune “chicche” nascoste che vi consigliamo caldamente di recuperare. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming di Woody Allen che sono piccole perle un po' più nascoste

Amore e guerra

Ombre e nebbia

Tutti dicono I Love You

Basta che funzioni

La ruota delle meraviglie

Amore e guerra (1975)

Ultima vera parodia di Allen prima della svolta esistenzialista di Io e Annie, Amore e guerra si rivolge alla grande letteratura russa ribaltando le coordinate con senso comico a tratti assolutamente spassoso. Momenti di cinema comico irresistibile, narrazione sincopata e stracolma di guizzi e accelerazioni, una Diane Keaton che si presta al gioco con una grazia come sempre unica. Con un finale giocoso e insieme tragico. Film a dir poco spassoso, che riflette la volontà del suo autore di divertirsi e non prendersi mai troppo sul serio. Film leggero e insieme profondissimo, come il miglior Allen. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ombre e nebbia (1991)

Questo è, opinione del tutto personale, uno dei cinque migliori film di Woody Allen, un capolavoro non soltanto di contanuto ma incredibilmente anche di forma, con la fotografia in bianco e nero di Carlo Di Palma che incornicia magnificamente una messa in scena preziosa. E poi il cast: John Malkovich, Mia Farrow, Madonna, Jodie Foster, John Cusack, Kathy Bates fanno di Ombre e nebbia un concerto sinfonico di prelibatezza estetica sopraffina. Da vedere sullo schermo più grande possibile, si tratta davvero di un lungometraggio unico. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tutti dicono I Love You (1996)

Incursione personale e stralunata dentro il musical raccontando storie che si intrecciano e rappresentano la volubilità della vita e del destino dei personaggi. Alan Alda comanda con classe sopraffina, Goldie Hawn, Drew Barrymore, Tim Roth, Tobey Maguire e tutti gli altri fanno di Tutti dicono I Love You un film dolcissimo e brioso, con un finale romantico che vede protagonista addirittura Julia Roberts. Uno dei migliori titoli dell’autore in quel decennio. Da amare (quasi) incondizionatamente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Basta che funzioni (2009)

Basta che funzioni: il trailer del film di Woody Allen

Confluenza molto interessante tra la filosofia comica di Allen e il nichilismo ancor più spinto di Larry David. La collaborazione tra i due autori fa di Basta che funzioni un lungometraggio a momenti davvero denso, drammatico, con punte di amarezza sorprendenti anche per Allen. Evan Rachel Wood è alla sua performance di attrice accanto a un protagonista corposo. Un film sottovalutato, pieno di punti di riflessione importanti e per nulla scontati. Con un finale che offre finalmente speranza dopo un’ora e mezzo di pessimismo cosmico. Ci voleva, in tutti i sensi…Da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW.

La ruota delle meraviglie (2017)

La Ruota delle Meraviglie: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Una Kate Winslet da antologia diventa protagonista per Allen di un melodramma che rimanda direttamente ai capolavori letterari di Tennessee Williams. Quasi interamente ambientato in una bellissima Coney Island del passato, La ruota delle meraviglie è formalmente uno dei film maggiormente curati dell’autore nato proprio in quel quartiere. E infatti la malinconia e i rimpianti della struggente protagonista possono in fondo essere visti anche come quelli del cineasta. Film che seduce, a tratti addirittura commuove. Uno dei migliori tra i suoi negli ultimi quindici anni. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.