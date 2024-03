In attesa di Joker: Folie à Deux, i film in streaming in cui abbiamo visto (o intravisto...) Lady Gaga

News Cinema

La cantante/attrice che compie oggi 38 anni recita nell'atteso sequel insieme a Joaquin Phoenix. Quattro sono i film in streaming in cui è protagonista o almeno anche soltanto compare...

Compie oggi 38 anni Lady Gaga, icona della musica contemporanea che in alcune occasioni si è prestata al cinema ottenendo il consenso della critica e del pubblico. In attesa di vederla accanto a Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux diretto ancora una volta da Todd Phillips, ecco i quattro film in streaming a cui Lady Gaga ha partecipato. Buona lettura.

I quattro film in streaming interpretati da Lady Gaga

Men in Black III

Machete Kills

A Star Is Born

House of Gucci

Men in Black III (2012)

Apparizione fulminea su un vidiwall del centro dei Men in Black, a ipotizzare ironicamente che Lady Gaga - dieci anni fa al culmine del suo momento trasformista - fosse un alieno in incognito sulla Terra. Un “esordio” che a suo tempo si fece notare, un divertissement su cui vennero scritti non pochi articoli. Il terzo capitolo della saga Men in Black III funziona bene almeno quanto i precedenti, anche se il migliore a nostro avviso rimane il secondo episodio. L’aggiunta di Josh Brolin a Will Smith e Tommy Lee Jones garantisce qualità e comicità ruvida. Come spettacolo in spensieratezza ci sentiamo di consigliarlo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney+.

Machete Kills (2013)

In TV aveva partecipato già alla serie American Horror Story, al cinema esordisce ufficialmente grazie a Robert Rodriguez che la vuole nel sequel scatenato del suo iperbolico Machete. E Lady Gaga dimostra senza dubbio la presenza scenica che la contraddistingue, condita con una enorme dose di ironia guascona. Machete Kills si dimostra probabilmente il film maggiormente fracassone del suo autore, che di cinema fracassone ne ha fatto a scatafascio. Tra le tante comparsate eccellenti che questo ottovolante contiene, quella di Lady Gaga rimane la più prestigiosa. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A Star Is Born (2018)

Per il suo esordio dietro la macchina da presa Bradley Cooper sceglie a sorpresa Lady Gaga come coprotagonista, e lei lo ripaga con una performance canora prestigiosa - non potevamo aspettarci di meno - ma anche con una prova d’attrice superlativa, che le regala addirittura la nomination all’Oscar. A Star Is Born diventa uno dei casi cinematografici dell’anno, un exploit di critica e pubblico meritatissimo che viene presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia. Sentimenti, sceneggiatura solida, regia accurata e una canzone come Shallow che rimane dentro il cuore. E non a caso si porta a casa la statuetta più prestigiosa. La conferma definitiva che Lady Gaga può essere anche attrice di livello. Alto livello. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

House of Gucci (2021)

Se ti chiama Ridley Scott come protagonista del suo nuovo film non puoi che rispondere presente. E a dire il vero in mezzo a quel pastrocchio ridondante che si rivela House of Gucci, la vitalità terrena ed esuberante di Lady Gaga almeno svetta rispetto alle prove pigrissime e sopra le righe di Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons. Appena meglio Adam Driver, ma non di tanto. Meglio dimenticare in fretta quello che è diventato strameritatamente uno dei titoli cult-trash di questo nuovo millennio, un concentrato di luoghi comuni e approssimazione talmente esplicite da diventare quasi simpatiche. Peccato per tutti, Scott in testa. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.