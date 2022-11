Improvviamente Natale: il trailer della commedia per famiglie in arrivo su Prime Video

News Cinema

Debutta in streaming il 1° dicembre questo film di Francesco Patierno che vede protagonisti Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Nino Frassica, Antonio Catania, Michele Foresta, Gloria Guida, Anna Galiena e la giovanissima Sara Ciocca.

Può vantare un cast davvero all star la commedia per famiglie Improvvisamente Natale, che vedremo in streaming dal 1° di dicembre su Prime Video e di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale. Perché protagonisti di questa vicenda ricca di sentimento ambientata in un hotel sulle Alpi nel corso di un'estate che si fa magicamente Natale ci sono alcuni tra i volti più noti e apprezzati del cinema italiano: Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (meglio noto come Mago Forest), Nino Frassica, una Gloria Guida che torna sugli schermi dopo anni di assenza, e la Sara Ciocca, che abbiamo visto anche in film come Il giorno più bello del mondo, La dea fortuna e Una famiglia mostruosa.

Diretto da Francesco Patierno (Il mattino ha l’oro in bocca, La gente che sta bene) il film vede Abatantuono nei panni di un nonno che rischia di dover vendere il suo amato hotel e cerca di preservare la sua adorata nipotina (Ciocca), una coppia apparentemente in crisi (Placido e Guenzi) e un prete (Frassica) che non accetta il fallimento di un matrimonio da lui celebrato.

Questo è il trailer di Improvvisamente Natale, che è prodotto da Guglielmo Marchetti per Notorious Pictures.

Improvvisamente Natale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Per Chiara (Sara Ciocca) il Natale è un momento speciale, ancor più di quanto lo sia per ogni bambino. Ogni anno, infatti, il Natale è anche l’occasione per rivedere l’adorato nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario del delizioso alberghetto d’alta montagna che ospita i festeggiamenti della famiglia. Quest’anno, però, i genitori di Chiara, Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi), hanno deciso di mettersi in macchina sotto il sole bollente d’agosto, per una visita fuori stagione a Lorenzo, perché hanno bisogno di lui per dare a Chiara l’amara notizia: si stanno separando. Forse, se glielo dicesse lui, la piccola soffrirebbe meno… Il nonno, già in crisi perché rischia di dover vendere il suo amato hotel, accetta l’ingrato incarico di dare la notizia alla nipotina, ma prima vuole regalarle l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!