Il western non muore mai: i migliori film in streaming del XXI Secolo

News Cinema

Genere per antonomasia della Hollywood classica, il western ha cambiato forma e contenuti nel corso dei decenni, affermando la propria complessità e importanza. Cinque film in streaming di questo millennio lo dimostrano.

Da quando il sistema produttivo degli Studios hollywoodiani è entrato in crisi, più o meno ufficialmente alla metà degli anni ‘60, il western è il genere che ha subito la maggior metamorfosi a livello sia estetico che concettuale. Ritenuto il genere per eccellenza dell'epoca classica, in quanto depositario dei valori più alti del self-made man americano - pensiamo ai personaggi interpretati da John Wayne e James Stewart su tutti - il western dagli anni ‘70 in poi è diventato terreno estremamente fertile per una revisione morale, ideologica e di conseguenza filmica di enorme spessore. Dato praticamente per “finito” negli anni ‘80, ha saputo resuscitare grazie ad alcuni sporadici ma notevoli colpi di coda come Balla coi lupi (1990) di Kevin Costner e soprattutto Gli spietati (1992) di Clint Eastwood, entrambi vincitori dell’Oscar. Anche nel nuovo millennio sono stati prodotti alcuni western di indubbio impatto cinematografico. I cinque film in streaming che seguono rappresentano a nostro avviso probabilmente non i migliori titoli realizzati di recente, ma sotto molti aspetti i più interessanti. Buona lettura

I migliori western in streaming realizzati nel XXI Secolo

Terra di confine

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford

Il grinta

Hostiles

Notizie dal mondo

Terra di confine (2003)

Terra di confine - Open Range: il trailer del film

Allevatori raminghi che conservano il senso dell’onore degli uomini di frontiera. Un mondo che sta cambiando, con proprietari terrieri e uomini di legge sempre più avidi. Un Kevin Costner in grande forma aiutato da Robert Duvall, Annette Bening, Michael Gambon, Diego Luna e altri caratteristi, fa di Terra di confine un western crepuscolare di rara potenza espressiva, con una resa dei conti finale da applausi. Film bellissimo, ispirato, arcigno e persino romantico. Da rivedere ogni volta col cuore in gola. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford (2007)

Come ha recentemente dimostrato Blonde, Andrew Dominik è un cineasta destinato a divedere. A suo tempo lo fece anche il suo meraviglioso L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford, western eelegiaco che vede un bravissimo Brad Pitt e un intenso Casey Affleck sfidare la leggenda a colpi di grande cinema. Elegia malinconica del mito del fuorilegge, rivisitato anche dalla straordinaria fotografia di Roger Deakins. Coppa Volpi a Venezia per Pitt. Film che molti non hanno apprezzato, noi lo amiamo. Disponibile su CHILI, NOW.

Il grinta (2010)

Il grinta: il trailer italiano del film

Joel ed Ethan Coen rivisitano il romanzo classico di Charles Portis per tirarne fuori tutta l’ironia grafiante e sorniona. Poi però la loro trasposizione de Il grinta possiede una messa in scena straordinariamente classica, magnifica da vedere e profonda nella comprensione del genere. Il resto lo fanno Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Matt Damon e Josh Brolin. Enorme successo di pubblico e ben dieci nomination all’Oscar per un film splendido, roboante e sentito, che mette le relazioni tra i personaggi al centro di tutto. Con un finale sensazionale. Il ritorno del classico…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Paramount +.

Hostiles (2017)

Hostiles: Il trailer italiano del film - HD

Scott Cooper non realizza di certo un tipo di cinema di facile fruizione, e sotto molti punti di vista Hostiles è il suo lavoro più radicale. Il film possiede momenti di forza filmica inusitati, aiutato dalle performance di grande spessore di Christian Bale e Rosamund Pike. Paesaggi bellissimi e sentimenti forti per un lungometraggio squilibrato ma affascinante, che sa arrivare al cuore dello spettatore proponendogli uno spettacolo certamente non scontato. A noi Hostiles ha onestamente affascinato. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Notizie dal mondo (2020)

Notizie dal mondo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo Captain Phillips, Tom Hanks fa nuovamente coppia col regista Paul Greengrass per un western atipico nella storia ma confezionato come i grandi classici di un tempo passato. La necessità di mantenere una coesione sociale e umana è al centro della storia, un veicolo perfetto per una prova d’attori davvero notevole. Notizie dal mondo ha sofferto troppo della distribuzione in piena pandemia, anche la critica sotto questo punto di vista lo ha sottovalutato. Film di spessore e contenuti forti. Da ammirare quasi incondizionatamente. Disponibile su Netflix.