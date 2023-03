Il sol dell'avvenire: ecco il poster ufficiale del nuovo film di Nanni Moretti

News Cinema

20 aprile 2023: questa la data ufficiale di uscita al cinema del nuovo, attesissimo film del regista romano, il quattrodicesimo di finzione della sua carriera. Ecco il poster di Il sol dell'avvenire.

Come già avevamo notato all'epoca, anche nella recensione scritta da Federico Gironi, il finale di Tre piani lasciava intuire che Nanni Moretti avrebbe messo da parte le atmosfere più cupe e intimiste di film come Habemus Papam, Mia madre e lo stesso Tre piani per tornare a virare verso la commedia, e verso quel tipo di film che, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, ne hanno sancito il successo e l'importanza.

Non sappiamo ancora se effettivamente il suo nuovo e attesissimo Il sol dell'avvenire sarà una vera e propria commedia, anche se le indiscrezioni che circolano parlando di un film molto divertente: Moretti sta mantenendo il massimo riserbo. Quello che sappiamo per certo è che Il sol dell'avvenire vede protagonisti il suo regista, Margherita Buy, Silvio Orlando, Mathieu Amalric e Barbora Bobulova, e che debutterà nelle sale il 20 aprile, distribuito da 01 Distribution.

In attesa del primo trailer, che speriamo sia imminente, quello che vi mostriamo qui di seguito è il poster ufficiale di Il sol dell'avvenire, quattordicesimo film di finzione diretto da Moretti in carriera, che ha sceneggiato assieme a tre donne: Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella.