TGCom24
Home | Cinema | News | Il seme della follia in 4K: guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter
Schede di riferimento
Il seme della follia
Anno: 1995
4,3
Il seme della follia
John Carpenter
John Carpenter
News Cinema

Il seme della follia in 4K: guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter

Federico Gironi

Carpenter non fa più film, ma quelli che ha realizzato stanno lì apposta per essere visti e rivisti. Meglio ancora se in nuove versioni restaurate. Ecco il trailer 4K di Il seme della follia.

Il seme della follia in 4K: guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter

John Carpenter ci manca tantissimo, anche se lui dà l'impressione di spassarsela un sacco lontano dai set e impegnando le sue giornate tra videogiochi, colonne sonore, qualche conferenza e lucrose produzioni esecutive. Noialtri appassionati però abbiamo sempre la possibilità di guardare e riguardare il suo cinema straordinario, specie nelle occasioni in cui le sue opere vengono nuovamente diffuse in sala o in home video in splendide versioni restaurate. L'etichetta Arrow Video, per esempio, sta per mettere in vendita una versione in 4K di Il seme della follia, terzo e conclusivo capitolo di quella che lo stesso regista americano definisce la sua "Trilogia dell'apocalisse", nella quale era preceduto da La cosa e da Il signore del male.
Realizzato nel 1994 Il seme della follia racconta una storia chiaramente ispirata alle opere visionarie e angoscianti di H. P. Lovecraft: protagonista è Sam Neill nei panni di John Trent, investigatore per una compagnia di assicurazioni che arriva in una piccola cittadina per indagare sulla scomparsa di un popolarissimo scrittore di romanzi horror di nome Sutter Crane, una figura paragonabile a Stephen King o a Clive Barker; nel corso delle indagini, però Trent inizia a avere strane esperienze e visioni, a essere vittima di aggressioni e a dubitare della stessa sua sanità mentale, vedendo assottigliarsi e confondesi la linea che separa realtà e immaginazione, finendo con lo scivolare irrimediabilmente nella follia.
Qui di seguito potete vedere il trailer della versione restaurata in 4K di Il seme della follia:

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il seme della follia
Anno: 1995
4,3
Il seme della follia
John Carpenter
John Carpenter
Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
news Cinema Channing Tatum e la logica di Hollywood: "Ti incentivano a fare roba brutta"
Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
news Cinema Daniel Day-Lewis difende il Metodo, che non è "un'autoflagellazione né un disagio mentale che ci imponiamo"
Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
news Cinema Spider-Man 4, Kirsten Dunst non direbbe di no ad un altro film: la sua idea strizza l’occhio al MCU?
The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
news Cinema The Family McMullen: il trailer del sequel del primo film di Edward Burns 30 anni dopo
Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Ottobre, in prima serata
Wicker, Peter Dinklage reciterà accanto ad Olivia Colman
news Cinema Wicker, Peter Dinklage reciterà accanto ad Olivia Colman
Avatar: Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la "trilogia", parola di James Cameron
news Cinema Avatar: Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la "trilogia", parola di James Cameron
Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò
news Cinema Ferdinando Scianna, Il fotografo dell’ombra: incontro con Roberto Andò
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Ritorno al Futuro 2
Nave fantasma - Ghost Ship
E poi c'è Katherine
The Blind Side
I Mercenari 3
Rio Lobo
The Impossible
Tre uomini e una gamba
Pane, Amore e Bacon
Amore e Misericordia - Il Diario di Santa Faustina
Now You See Me - I maghi del crimine
Allarme rosso
Film stasera in TV