Il seme della follia in 4K: guarda il trailer dello spaventoso horror di John Carpenter

Carpenter non fa più film, ma quelli che ha realizzato stanno lì apposta per essere visti e rivisti. Meglio ancora se in nuove versioni restaurate. Ecco il trailer 4K di Il seme della follia.

John Carpenter ci manca tantissimo, anche se lui dà l'impressione di spassarsela un sacco lontano dai set e impegnando le sue giornate tra videogiochi, colonne sonore, qualche conferenza e lucrose produzioni esecutive. Noialtri appassionati però abbiamo sempre la possibilità di guardare e riguardare il suo cinema straordinario, specie nelle occasioni in cui le sue opere vengono nuovamente diffuse in sala o in home video in splendide versioni restaurate. L'etichetta Arrow Video, per esempio, sta per mettere in vendita una versione in 4K di Il seme della follia, terzo e conclusivo capitolo di quella che lo stesso regista americano definisce la sua "Trilogia dell'apocalisse", nella quale era preceduto da La cosa e da Il signore del male.

Realizzato nel 1994 Il seme della follia racconta una storia chiaramente ispirata alle opere visionarie e angoscianti di H. P. Lovecraft: protagonista è Sam Neill nei panni di John Trent, investigatore per una compagnia di assicurazioni che arriva in una piccola cittadina per indagare sulla scomparsa di un popolarissimo scrittore di romanzi horror di nome Sutter Crane, una figura paragonabile a Stephen King o a Clive Barker; nel corso delle indagini, però Trent inizia a avere strane esperienze e visioni, a essere vittima di aggressioni e a dubitare della stessa sua sanità mentale, vedendo assottigliarsi e confondesi la linea che separa realtà e immaginazione, finendo con lo scivolare irrimediabilmente nella follia.

Qui di seguito potete vedere il trailer della versione restaurata in 4K di Il seme della follia:




