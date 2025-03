Il self-tape incubo o opportunità? Il casting director Armando Pizzuti agli artisti: "Fateli bene, la creatività è benvenuta"

News Cinema

Ospite di Cortinametraggio, Armando Pizzuti ha tenuto una masterclass per i registi dei corti in concorso per poi dedicarci qualche minuto su un argomento che spesso manda in tilt attori e attrici: siamo sicuri che non sia inutile il self-tape per un provino?

Se avete un/a amico/a che recita come primo o secondo lavoro, è molto probabile che gli/le abbiate fatto da spalla per un provino. Non per un provino in presenza, ma per un provino in video da girare in autonomia: il cosiddetto self-tape.

Se invece siete attori o attrici voi stessi, sapete bene quanto questa richiesta da parte delle agenzie artistiche sia diventata imprescindibile. È una modalità di proporsi per un ruolo diventata una consuetudine dalla pandemia in poi, il primo step per potersi avvicinare a un personaggio da interpretare. L'agenzia invia una mail agli artisti che rappresenta allengando un estratto di una scena del copione, generalmente con qualche indicazione su come interpretare il personaggio. L'attore o l'attrice gira il proprio self-tape e invia il video all'agente che lo inoltrerà ai casting director ingaggiati dalla produzione del film/serie.

Non è sempre scontato girare un video da soli, perché tutto si gioca in quei pochi secondi. Bisogna organizzarsi, spesso con appena uno o due giorni di preavviso. La qualità video deve essere buona, l'audio pulito, la luce forte e omogenea. Nelle poche battute che ci sono, bisogna dare il meglio di sé, senza dimenticare qualcuno che faccia da spalla fuori campo, se richiesto dal copione. Ma il self-tape, che oscilla sempre tra l'opportunità e l'incubo, è davvero utile?

Vale la pena "perderci" tempo ed energie?

Lo abbiamo chiesto ad Armando Pizzuti. Il valente e rispettato casting director italiano, dopo una masterclass con i registi dei corti del Cortinametraggio, ha dedicato un po' di tempo alle nostre domande sull'argomento. E per rinfrescarvi la memoria sul percorso professionale di Pizzuti, cliccate sul link qui sotto.

Armando, partiamo da una considerazione logica: il self-tape non ha il calore di un provino dal vivo, ma il vantaggio che offre è che permette ai professionisti come te di vedere il triplo delle persone, è così?

Esatto. In una giornata lavorativa abbiamo a disposizione solo alcune ore e riusciamo a vedere un tot di persone. Più di quello non ce la fai proprio fisicamente. Il self-tape ti dà la possibilità di visionare molte più persone, quindi anche di dare opportunità a degli attori che non conosci. Dici: "Ok, vediamo un self-tape." È una cosa veloce, ma ti fa rendere conto di com'è quell'attore o quell'attrice che magari non hai mai visto, perché il nostro lavoro è un lavoro di selezione. Noi facciamo una selezione e portiamo al regista quelli che pensiamo siano i più giusti e bravi per quel ruolo.

Quindi è ovvio che uno cerchi di andare sul sicuro, ma a volte ci sono attori che tu non conosci. Con il self-tape ti rendi conto subito se quella persona può essere giusta o no. Anche se vive in una città diversa da Roma o all'estero e non può venire a fare un provino dal vivo, per tanti motivi. Quindi è utile anche per gli attori, non è certo una pratica da demonizzare.

Non è facile per tutti allestire un piccolo set e farsi una ripresa con lo smartphone...

E ci sono anche difficoltà pratiche, lo capisco, come avere una spalla, non conoscere l'intenzione della scena, non avere informazioni sul personaggio. Però io dico sempre questo: fate una vostra proposta, se non avete molte informazioni. È ovvio che io, quando posso, cerco di dare più informazioni possibile, ma capita a noi stessi di non averle, oppure non possiamo darne troppe, o ancora, il regista non vuole darne.

Quindi l'attore o l'attrice fa una proposta che può essere giusta o sbagliata, Forse non centra il personaggio, ma se io vedo quel self-tape e penso che nel video ci sia un talento, anche se la proposta è sbagliata, mi rendo conto che potrebbe esserci un'opportunità. In quel caso chiamo e dico "rifai il self-tape in un altro modo" oppure "vieni a fare un provino dal vivo".

Succede di trovare una persona con caratteristiche non sono giuste il ruolo del provino, ma utili per un altro in futuro?

Assolutamente sì, capita tutti i giorni. Magari non conosci un attore, ti viene proposto tramite una foto, ma sai che le foto non sono sempre affidabili, non sai se sono recenti o meno. Quindi per me, mandare una scena e fargli fare un self-tape è molto più immediato. Mi rendo conto di com'è l'attore in quel momento, anche fisicamente. Potrebbe non essere giusto per quel ruolo, ma magari in futuro potrebbe esserlo per un altro personaggio. O magari non è giusto per quel ruolo, ma c'è un altro personaggio nel film per cui potrebbe andar bene. Sì, succede spesso.

A parte i consigli che già ricevono dagli agenti per quanto riguarda il fondo neutro, la luce omogenea, disattivare l’HDR sullo smartphone, c’è qualcosa che tu apprezzi o vorresti che venisse fatto in modo particolare, non tanto dal punto di vista tecnico, ma dall’artista durante un self-tape?

Per quanto riguarda la parte tecnica, non sono uno che insiste sul fondale neutro. Per me è importante che la luce sia buona e che l’audio sia chiaro. La cosa che apprezzo tantissimo, ma che non richiedo, è la creatività. A volte mi sono arrivati dei self-tape che sembravano già dei film, magari perché l'attore si trovava in un teatro, con dei costumi e degli amici attori l'hanno aiutato. Mi è arrivato un self-tape che sembrava un corto, con trucco, parrucco, comparse... era una roba pazzesca, ovviamente quando è così rimani colpito.

È ovvio che la performance era ottima, era un provino magnifico, ma quello che apprezzo è il fatto che l'attore ci abbia messo tanto impegno creando qualcosa di speciale. Però non è una cosa che richiedo, ci mancherebbe. L'importante è che la luce e l'audio siano buoni. Una cosa fondamentale è che ci sia una spalla. Vedere qualcuno che parla da solo, che si risponde da solo o che sta in silenzio durante le risposte è sempre un po’ strano. Se non avete nessuno, è meglio registrare la propria voce e metterla lì. Ma non è bello vedere qualcuno che sta in silenzio, aspettando la risposta.

Posso intuire che quando trovi l’attore giusto per la parte, il regista è contento, l'attore è contento e il lavoro viene fuori magnificamente. Però c'è qualcosa di più che ti soddisfa nel tuo lavoro?

Chiamare l'attore per dire che è stato scelto è una sensazione bellissima. Senti realmente la gioia di questa persona e quella gioia porta felicità anche a te. È come se stessi contribuendo a realizzare il sogno di qualcuno. È una sensazione davvero bella.

