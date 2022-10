Il regista di Wall-E torna al film di fantascienza dal vero

News Cinema

Dopo l'insuccesso di John Carter, il regista di Wall-E e Alla ricerca di Nemo alla Pixar, Andrew Stanton, ha deciso di cimentarsi di nuovo con un film di fantascienza dal vero.

Sono trascorsi molti anni da quando Andrew Stanton, regista tra le colonne della Pixar, ci era cimentato col cinema dal vero: nel 2012 uscì John Carter e non fu un grande successo, ma ora Andrew ci sta per riprovare, rimanendo in territorio di fantascienza, con un lungometraggio per la Searchlight Pictures, The Blink of an Eye.

Andrew Stanton dopo Wall-E e Nemo, ancora sulla fantascienza dal vero