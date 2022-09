Elemental, la prima immagine del prossimo film Pixar

News Cinema

La Pixar al D23 ha mostrato la prima immagine ufficiale del film Elemental, il prossimo lungometraggio animato della casa di Emeryville, sulla collaborazione... di due opposti!

Bisognerà attendere il giugno del 2023 per vedere al cinema il prossimo lungometraggio della Pixar, il nuovo Elemental diretto da Peter Sohn e Denise Ream. Il suo annuncio sarà stato probabilmente eclissato da quello di Inside Out 2, rivelato contemporaneamente alla D23, ma per continuare a seguire le avventure delle emozioni di Riley dovremo attendere il 2024. Nel frattempo vi presentiamo Ember e Wade... Leggi anche Inside Out 2 arriverà al cinema nel 2024: preparate da adesso i fazzoletti per il sequel

Elemental, la storia del prossimo film animato Pixar

Elemental, prossima fatica Pixar, si ambienta in una città molto particolare, dove gli abitanti appartengono, fisicamente, ai quattro elementi naturali: fuoco, acqua, terra e aria. Decisamente diversi, quindi, ma comunque parte di un tutto. Ma è così facile accettarlo? Non per Ember (fuoco) e Wade (acqua): lei è letteralmente focosa, combattiva e tenace. Wade è uno che, altrettanto letteralmente, segue la corrente, spensierato. Improbabile che trovino punti in comune? Chissà... Peter Sohn, che nel 2015 ereditò da Bob Peterson il progetto di Il viaggio di Arlo, è nel creative team della Pixar da anni e ha coprodotto Luca di Enrico Casarosa. Al pubblico del D23 ha raccontato che l'ispirazione per Elemental è arrivata dalla sua esperienza di figlio di immigrati coreani, dalla collisione di identità e culture diverse nello stesso contesto. Per l'occasione è stato diffuso anche un bel poster.