Il re è tornato: Eric Cantona contro Alban Lenoir nel trailer del film Netflix AKA

Arriva in streaming sulla piattaforma di Netflix il 28 aprile questo film d'azione francese che segna il ritorno sul grande schermo dell'istrionico ex calciatore. Ecco il trailer ufficiale di AKA.

Il 28 aprile su Netflix debutterà un intenso thriller d'azione francese intitolato AKA, nel quale un agente delle forze speciali si infiltra sotto copertura in un'organizzazione criminale e inaspettatamente stringe amicizia con il figlio del boss. Nei panni dell'agente troviamo Alban Lenoir (uno che oltre a fare l'attore, e lo sceneggiatore, è anche uno stuntman), mentre in quelli del boss il grande Eric Cantona, ex stella del calcio mondiale diventato attore per hobby, istrionico e capace di magie sul set esattamente come lo era sui campi da gioco.

Tra i film interpretati da Cantona ricordiamo Elizabeth, Il mio amico Eric di Ken Loach, e il western The Salvation. L'ultimo lavoro di Cantona come attore era stata la mini serie Lavoro a mano armata, anche questa disponibile in streaming su Netflix. Alla carriera d'attore di Cantona avevamo dedicato un articolo che potete leggere cliccando qui.

Questo, invece, è il trailer ufficiale originale di AKA: