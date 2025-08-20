Il Prigioniero: il trailer del film in costume di Alejandro Amenábar con Alessandro Borghi

News Cinema

Sei anni dopo Lettera a Franco, il regista spagnolo premio Oscar Alejandro Amenábar torna al cinema con Il prigioniero, che racconta un vero episodio della vita dell'autore di Don Chisciotte, Miguel de Cervantes. Nel cast Alessandro Borghi. Ecco il trailer originale.

Sarà presentato in anteprima al Festival di Toronto il film Il prigioniero, con cui il regista premio Oscar per Mare dentro, Alejandro Amenábar, torna al cinema sei anni dopo Lettera a Franco. E lo fa stavolta con un film coprodotto con l'Italia, che racconta un vero e tragico episodio della vita dello scrittore di Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, ovvero la sua prigionia sotto il bey ottomano Hasan, ad Algeri, che lo costringe a inventare storie come in una sorta di Mille e una notte. A interpretare il Bey è il nostro Alessandro Borghi. Questo è il trailer.

Il prigioniero: la trama e il cast

Questa la trama ufficiale de Il prigioniero: "1575, Algeri. Miguel de Cervantes (Julio Peña), un soldato ventottenne ferito della marina spagnola, viene imprigionato da corsari ottomani. Una morte crudele lo aspetta, qualora i suoi compatrioti non paghino presto il riscatto, ma nei confini ristretti della sua cella, Cervantes scopre un sorprendente rifugio: l'arte della narrazione. Nate dalla resilienza e dalla speranza, le sue storie affascinano i suoi compagni di prigionia e catturano l'attenzione di Hasan (Alessandro Borghi), l'enigmatico e temuto Bey di Algeri, accendendo una affinità segreta tra carceriere e prigioniero. I sospetti aumentano mentre in città sale la tensione, e Cervantes, spinto da un'incrollabile sensazione di ottimismo, escogita un audace piano di fuga". Del cast fanno parte anche Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo, Albert Salazar, Juanma Muniagurria, César Sarachu e Jorge Asín. Il prigioniero è l'undicesimo film di Amenábar, regista di film di grande successo come Apri gli occhi, Mare Dentro e The Others. Nel momento in cui scriviamo, non si conosce ancora la data di uscita del film in Italia.