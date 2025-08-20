TGCom24
Home | Cinema | News | Il Prigioniero: il trailer del film in costume di Alejandro Amenábar con Alessandro Borghi
Schede di riferimento
Il Prigioniero
Anno: 2025
Il Prigioniero
News Cinema

Il Prigioniero: il trailer del film in costume di Alejandro Amenábar con Alessandro Borghi

Daniela Catelli

Sei anni dopo Lettera a Franco, il regista spagnolo premio Oscar Alejandro Amenábar torna al cinema con Il prigioniero, che racconta un vero episodio della vita dell'autore di Don Chisciotte, Miguel de Cervantes. Nel cast Alessandro Borghi. Ecco il trailer originale.

Il Prigioniero: il trailer del film in costume di Alejandro Amenábar con Alessandro Borghi

Sarà presentato in anteprima al Festival di Toronto il film Il prigioniero, con cui il regista premio Oscar per Mare dentro, Alejandro Amenábar, torna al cinema sei anni dopo Lettera a Franco. E lo fa stavolta con un film coprodotto con l'Italia, che racconta un vero e tragico episodio della vita dello scrittore di Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, ovvero la sua prigionia sotto il bey ottomano Hasan, ad Algeri, che lo costringe a inventare storie come in una sorta di Mille e una notte. A interpretare il Bey è il nostro Alessandro Borghi. Questo è il trailer.

Il prigioniero: la trama e il cast

Questa la trama ufficiale de Il prigioniero: "1575, Algeri. Miguel de Cervantes (Julio Peña), un soldato ventottenne ferito della marina spagnola, viene imprigionato da corsari ottomani. Una morte crudele lo aspetta, qualora i suoi compatrioti non paghino presto il riscatto, ma nei confini ristretti della sua cella, Cervantes scopre un sorprendente rifugio: l'arte della narrazione. Nate dalla resilienza e dalla speranza, le sue storie affascinano i suoi compagni di prigionia e catturano l'attenzione di Hasan (Alessandro Borghi), l'enigmatico e temuto Bey di Algeri, accendendo una affinità segreta tra carceriere e prigioniero. I sospetti aumentano mentre in città sale la tensione, e Cervantes, spinto da un'incrollabile sensazione di ottimismo, escogita un audace piano di fuga". Del cast fanno parte anche Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo, Albert Salazar, Juanma Muniagurria, César Sarachu e Jorge Asín. Il prigioniero è l'undicesimo film di Amenábar, regista di film di grande successo come Apri gli occhi, Mare Dentro e The Others. Nel momento in cui scriviamo, non si conosce ancora la data di uscita del film in Italia.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Il Prigioniero
Anno: 2025
Il Prigioniero
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
L'Ultimo Turno: Leonie Benesch vale da sola il prezzo del biglietto, ma nel film c'è molto di più
news Cinema L'Ultimo Turno: Leonie Benesch vale da sola il prezzo del biglietto, ma nel film c'è molto di più
Grand Prix, una topolina sogna un futuro da pilota in questa clip in anteprima esclusiva, con la voce di Charlotte M.
news Cinema Grand Prix, una topolina sogna un futuro da pilota in questa clip in anteprima esclusiva, con la voce di Charlotte M.
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 20 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 20 Agosto, in prima serata
The Last Photograph, Zack Snyder al lavoro su un nuovo film con due star di Rebel Moon
news Cinema The Last Photograph, Zack Snyder al lavoro su un nuovo film con due star di Rebel Moon
Ogni maledetto Fantacalcio: parlano regista e attori del film Netflix in arrivo il 27 agosto
intervista Cinema Ogni maledetto Fantacalcio: parlano regista e attori del film Netflix in arrivo il 27 agosto
Mark Hamill voleva lasciare gli USA per via di Trump ma poi si è detto: "Quel figlio di ***, col cavolo che me ne vado!"
news Cinema Mark Hamill voleva lasciare gli USA per via di Trump ma poi si è detto: "Quel figlio di ***, col cavolo che me ne vado!"
Morte di un commesso viaggiatore: Jeffrey Wright e Octavia Spencer protagonisti del nuovo film
news Cinema Morte di un commesso viaggiatore: Jeffrey Wright e Octavia Spencer protagonisti del nuovo film
Horizon: An American Saga Capitolo 2, Kevin Costner si difende dalle accuse della controfigura Devyn LaBella
news Cinema Horizon: An American Saga Capitolo 2, Kevin Costner si difende dalle accuse della controfigura Devyn LaBella
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Nancy Drew e il Passaggio Segreto
La prima notte del giudizio
Rebecca, la prima moglie
Proposta indecente
After the Sunset
Un americano a Roma
Due padri di troppo
Palermo-Milano solo andata
Anni '60
Invisible Sue
Sweet Country
Something New
Film stasera in TV