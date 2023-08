Il più bel secolo della mia vita: una clip in anteprima esclusiva del film con Valerio Lundini e Sergio Castellitto

News Cinema

Uscirà al cinema il 7 settembre Il più bel secolo della mia vita, una commedia su un tema molto particolare, diretta da Alessandro Bardani e interpretata da Valerio Lundini e Sergio Castellitto. Ve ne presentiamo una clip in anteprima esclusiva.

Il 7 settembre arriverà nei cinema con Lucky Red Il più bel secolo della mia vita, una commedia molto particolare, che ha vinto al Giffoni Film Festival il premio miglior film Generator + 18 e che è splendidamente interpretata dall'inedita coppia Valerio Lundini e Sergio Castellitto, irriconoscibile nel ruolo di un centenario e più bravo che mai. La storia è tratta dall'omonima pièce teatrale del regista Alessandro Bardani e Luigi Di Capua, portata con successo sui palcoscenici da Francesco Montanari e Giorgio Colangeli. Lo spunto è quello di un'assurda legge ancora esistente in Italia, che consente ai cosiddetti figli di NN, ovvero abbandonati dai genitori naturali, di conoscerne l'identità solo al compimento del centesimo anno di età. Vi offriamo in anteprima una clip del film, in bianco e nero perché è proprio l'inizio della storia, quando il futuro centenario Gustavo è rinchiuso nell'orfanotrofio gestito dalle suore e dimostra subito la sua indole ribelle.



Il più bel secolo della mia vita: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Il più bel secolo della mia vita: la trama, il cast e il trailer ufficiale del film