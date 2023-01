Il pasto nudo: il trailer del restauro in 4K del film di David Cronenberg

News Cinema

Tra i film che compongono il programma di Berlinale Classics, la sezione del festival di Berlino dedicata al cinema classico restaurato, c'è anche il bellissimo film di David Cronenberg tratto dal romanzo di William S. Burroughs. Ecco il trailer della versione restaurata in 4K di Il pasto nudo.

Nel programma dell'edizione 2023 di Berlinale Classics, la sezione del Festival di Berlino dedicata al cinema classico in versione restaurata, ci sarà, oltre a Sogni d'oro di Nanni Moretti e altri film, anche il bellissimo Il pasto nudo, il film che David Cronenberg trasse nel 1991 dal romanzo omonimo di William S. Burroughs e dalle circostanze relative alla sua scrittura.

Con protagonista un grande Peter Weller, affiancato da Judy Davis, Ian Holm, Julian Sands, Roy Scheider e molti altri ancora, Il pasto nudo è un allucinato e delirante racconto intriso di paranoia, nel quale la visionarità del regista canadese esplode senza freni. La storia - che è un susseguirsi di elementi e suggestioni tratte dal romanzo omonimo e da altre opere di Burroughs, nonché da episodi realmente accaduti allo scrittore - è quella di uno scrittore che, dopo aver ucciso la moglie, fugge a Tangeri dove crede di essere coinvolto in complotti misteriosi orditi da spaventosi agenti extrarerrestri.

Questo qui di seguito è il trailer ufficiale del restauro in 4K di Il pasto nudo, che dopo la Berlinale verrà proiettato nei cinema in alcuni paesi e sarà distribuito in home video.