Il Nibbio: Claudio Santamaria racconta il suo Nicola Calipari, un uomo senza retorica che amava la vita e la proteggeva

Claudio Santamaria, insieme a Sonia Bergamasco, Anna Ferzetti e al regista Alessandro Tonda, hanno presentato oggi Il Nibbio, che racconta gli ultimi 28 giorni di Nicola Calipari, l’agente segreto che sacrificò la propria vita per proteggere la giornalista Giuliana Sgrena.

Ci sono storie che non possono essere raccontate: storie italiane di uomini che hanno sacrificato la propria vita per lo Stato, per il prossimo, per difendere la giustizia, la libera informazione, i diritti degli esclusi. Queste storie, che non hanno avuto un lieto fine e che restano dei casi irrisolti, meritano di tornare sotto la luce dei riflettori attraverso la lingua del cinema, della letteratura, dell’arte in generale, affinché alcuni non dimentichino, altri imparino e altri ancora continuino a indagare. Il 4 marzo ricorrono 20 anni dalla morte di Nicola Calipari, l’agente segreto che fu ucciso dai militari americani a Baghdad mentre si recava all'aeroporto subito dopo la liberazione di Giuliana Sgrena. Era stato lui a negoziare con i rapitori della giornalista de Il Manifesto affinché la rilasciassero, e da allora nessuno è riuscito a penetrare il mistero della sua scomparsa. Il film di Alessandro Tonda Il Nibbio, in uscita il 6 marzo, ci ricorda il suo sacrificio e celebra l'ex poliziotto non come un santino ma come un uomo che credeva nel suo lavoro e si adoperava per svolgerlo al meglio.

Scritto da Sandro Petraglia, Il Nibbio è un’altra grandissima prova d'attore di Claudio Santamaria, che di Nicola Calipari ha restituito lo spessore morale e la bontà d'animo. Al suo fianco recitano Sonia Bergamasco nei panni della Sgrena e Anna Ferzetti nel ruolo di Rosa Calipari. I tre attori hanno presentato il film oggi alla stampa insieme al regista e allo sceneggiatore, che ha preso per primo la parola per spiegare il suo approccio alla triste vicenda di Calipari: "Non esisteva una grande documentazione su Nicola Calipari, quindi sono entrato nella sua storia leggendo il libro che aveva scritto Gabriele Paolo, che all'epoca era il direttore de Il Manifesto e che lo aveva conosciuto dopo il rapimento di Giuliana Sgrena. Poi c'era il libro di Giuliana che raccontava il suo mese di prigionia più diversi articoli di giornale. La cosa che ho capito subito è che non potevo fare il film se non riuscivo a parlare con la famiglia di Nicola Calipari. Ho incontrato Rosa Calipari e con lei ho cercato di capire come si poteva raccontare questa vicenda. Poi avrei voluto incontrare i suoi figli, che però non erano favorevoli all'idea di un film sul padre, cosa che capisco benissimo perché le persone reali hanno problemi a vedersi messe in scena da attori. In ogni modo avevo bisogno di conoscere non tanto i fatti, ma l'uomo Nicola Calipari, di comprenderlo, e mi sono anche affidato all'emozione quando ho capito che questo alto dirigente dei nostri servizi segreti era una persona piena di ironia, un uomo senza retorica e che amava la vita, un servitore dello stato, un esempio di come vorremmo fossero i rappresentanti delle nostre istituzioni".

Dovendo misurarsi con un personaggio realmente esistito, Claudio Santamaria si è avvicinato a Calipari con rispetto e con la giusta cautela: "Sicuramente devi entrare in queste storie in punta di piedi, con una grande delicatezza e sensibilità. Poi, detto questo, il film lo affronti da attore, nel senso che raccogli informazioni sul personaggio, ne metti fuoco gli aspetti essenziali e cerchi di fare una ricerca non solo esterna, perché il nostro mestiere in fondo è sempre una ricerca interna. In questo film il mio obiettivo era quello di far uscire il grande calore umano di Nicola, che metteva al centro di tutto la protezione del santuario della vita anche quando non lavorava ancora per i servizi segreti. Nelle varie questure che ha frequentato, Calipari ha sempre cercato di portare la verità e la giustizia, cancellando ove possibile la corruzione. Pochi sanno che negli anni '90 ha istituito un numero verde per le violenze sugli omosessuali. Inoltre aveva obbligato i poliziotti a dare del lei agli immigrati, perché sapeva capire e accogliere le differenze anziché escluderle".

Sonia Bergamasco, al contrario di Claudio Santamaria, ha avuto la possibilità di conoscere la persona che è stata chiamata a rappresentare: "Quando ho incontrato Alessandro Tonda, non ho avuto esitazioni ad accettare il ruolo. Ho avuto naturalmente la necessità e il desiderio di confrontarmi con Giuliana Sgrena, che è stata generosissima con noi e con me. Ha scritto molto su quei giorni, ma io volevo vederla, perché sentivo di dover dare corpo a questa storia nel modo più accurato possibile e concentrarmi sulla la persona e non sul personaggio, muovendomi con delicatezza e nello stesso tempo con un senso di enorme responsabilità".

Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures, casa di distribuzione de Il Nibbio, ha raccontato che, dopo aver visto il film, Rosa Calipari ha pianto, cosa che non era mai riuscita a fare dal giorno in cui ha appreso della morte del marito. Anna Ferzetti, che l'ha interpretata, ha parlato ai giornalisti del suo incontro con questa donna coraggiosa e dolce: "Naturalmente mi sono documentata ma c'era molto poco su Rosa Calipari. Nel film rappresento la parte privata di Nicola Calipari, la parte di famiglia, quindi avevo il terrore di incontrare Rosa e perciò sono stata molto titubante, specialmente all'inizio, però poi mi sono ricreduta e ci siamo viste il giorno in cui sono cominciate le riprese. Avevo un po’ d'ansia, ma le sue parole hanno aiutato tantissimo la mia preparazione. Il nostro è stato un incontro ricco, pieno di cose. Mi ha accolto e mi ha detto: 'Fammi tutte le domande che vuoi'. Avevo bisogno di conoscere aspetti privati, di sapere qualcosa di più sul rapporto che aveva con il marito. Lei mi ha aperto il cuore e mi ha raccontato delle cose fondamentali. Ad esempio mi ha detto: 'Noi ridevamo tanto, ci divertivamo'. È stato molto emozionante averla più avanti sul set, perché lei è venuta e per me: pensavo di andare nel panico, invece la sua presenza mi ha tranquillizzato".

Il Nibbio non pretende di svelare l'enigma legato alla morte di Calipari né di essere un biopic o un pamphlet, come ci ha tenuto a dire Alessandro Tonda: "Il Nibbio è un film che narra i 28 giorni che vanno dal rapimento di Giuliana Sgrena alla morte di Nicola Calipari. In questa ricostruzione non c'era la possibilità di approfondire un contesto geopolitico o soltanto politico, e forse non era neanche la nostra volontà. Quello che ci interessava era celebrare un uomo straordinario senza fare di lui un supereroe della Marvel. Desideravamo insomma puntare di nuovo il riflettore su questo avvenimento così importante nella nostra cronaca, e per me affrontare questo film è stato un grandissimo onore".

Durante l'incontro con i giornalisti, la squadra de Il Nibbio ha appreso la notizia che Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha deciso di assegnare al film il Nastro della Legalità, premio che "sottolinea ogni anno il valore speciale di quel 'cinema civile' capace di unire alla tensione narrativa di un racconto avvincente la riflessione su pagine di cronaca diventate storia contemporanea ma spesso rimosse nel tempo".