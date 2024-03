Il mio amico robot, una divertente scena del film animato, nominato all'Oscar

News Cinema

Esce l'11 aprile il bellissimo Il mio amico robot di Pablo Berger, nomination all'Oscar come miglior film di animazione: nella scena che vi presentiamo, tocchiamo con mano la comica solitudine di Cane, il coprotagonista del lungometraggio.

Il mio amico robot arriva al cinema dall'11 aprile: il film di Pablo Berger ha sfiorato l'Oscar per il miglior film di animazione, e si mostra con una clip che inquadra perfettamente e con ironia irresistibile la solitudine di Cane, il copragonista della storia, tratta dalla graphic novel di Sara Varon "Robot Dreams". La scena che vi mostriamo non è in italiano... né in qualsiasi altra lingua, perché Il mio amico robot è un film senza dialoghi, dove ciò che accade è raccontato soltanto dalla mimica, dai suoni e dalla musica.



Il Mio Amico Robot: Prima Clip in Italiano del Film d'animazione candidato agli Oscar 2024 - HD

Il mio amico robot, la trama del film di Pablo Berger