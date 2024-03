Candidato al premio Oscar, il film di animazione spagnolo Il mio amico robot di Pablo Berger, tratto dalla graphic novel di Sara Varon, è un vero gioiello di inaspettata profondità. Ecco la nostra recensione.

In una New York dei primi anni Ottanta abitata da animali antropomorfi, Cane è solo, quindi ordina per posta un Robot da compagnia: diventano amici inseparabili, almeno finché una gita al mare blocca le giunture di Robot. Per una serie di circostanze, i due rimarranno separati per molto tempo, senza dimenticarsi. Il destino li farà reincontrare?

Com'è difficile usare le parole per descrivere un film che non le usa. Alla sua prima opera di animazione, il regista spagnolo Pablo Berger ha deciso con Il mio amico robot di compiere un ulteriore passo per lui fuori dall'ordinario: rinunciare del tutto ai dialoghi. Adattando la graphic novel "Robot Dreams" (2010) di Sara Varon, Berger affida il compito di veicolare l'intera vicenda a immagine e suono. Il reparto visivo, memore dello stile "linea chiara", quasi senza ombre e sfumature, racchiude colori netti in linee precise e comunicative: ricche negli ambienti, essenziali nella sofisticata leggerezza delle espressioni. Questo approccio si muove sullo schermo con un'eleganza da manuale, una leggibilità che incuriosisce e intenerisce costantemente. Il reparto sonoro ha però quasi la meglio: si tratti di puro sound design d'ambiente, delle trascinanti musiche originali di Alfonso de Vilallonga o di brani di repertorio come "September" di Earth, Wind & Fire, fa dimenticare l'assenza di dialogo dopo cinque minuti di proiezione.

Si ha quindi tutto il tempo di accomodarsi nel film e nel suo mondo, di viverlo insieme a Cane e Robot, che hanno tanto da raccontare e comunicare: la fantasia metaforizza al meglio un percorso emotivo che più umano non potrebbe essere, controbilanciando ogni rischio di melensaggine, filtrandola con tocchi surreali e lunarità cartoon, lavorando un diamante grezzo fino a ottenere una pulitissima e disarmante essenza del tema. Che è l'amore. O meglio, il significato del voler bene al prossimo, in tutte le sue declinazioni: complicità, pura e preziosa compagnia, memoria della sua identità, sacrificio e soprattutto rispetto (quello che manca ad alcuni personaggi secondari, in spiazzanti ma necessarie parentesi di cattiveria che indignano). Non sveliamo troppo, ma una virata nel terzo atto rischia molto agli occhi degli spettatori che hanno idee preconcette su come i salmi debbano finire in gloria. Ma è un rischio che paga tantissimo, perché trasforma un percorso di felicità individuale in un traguardo di felicità collettiva: si chiude con una marcia in più un discorso già buffo, commovente e irresistibile.

Perché Il mio amico robot è un film che sfida, non solo per il modo in cui chiude la storia. Nel resto del film diverse situazioni si aprono a una lettura metaforica che si potrebbe anche non cogliere senza che il gradimento ne venisse intaccato. Però si viene premiati attivando la lettura: la forzata permanenza di Robot sulla spiaggia, impossibilitato a muoversi, ci ha spinto per esempio da adulti verso l'idea della malattia che costringe alla separazione (con le riflessioni che questo tipo di attesa attiva in noi). Geniale è poi che gli andirivieni emotivi che Cane e Robot vivono durante il distacco forzato siano raccontati tramite libere visioni o sogni dei protagonisti: alcune di queste scene giocano con il pubblico o lo ingannano... a fin di bene, per caricare in noi sia la riflessione sia l'empatìa con le incertezze di questi teneri caratteri.

In un piatto così ricco persino il contorno ha un gusto da apprezzare: la tecnologia evocata nel racconto (senza eccessi nerdici) è quella dell'entusiasmo per l'elettronica tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, quando le conquiste tecniche erano ammantate di un romanticismo pioneristico che dava un'anima dolce a pezzi di plastica e silicio. E quando una console Atari 2600 non era niente se non era condivisa con qualcuno davanti alla tv, con buona pace dell'online gaming. Robot arriva dritto da quella visione tanto ingenua quanto preziosa e forse persa per sempre, e a maggior ragione la sua storia ci rimarrà nel cuore. Parafrasando il buon Philip Dick: questo androide sogna pecore vere.