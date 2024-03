Il Mio Amico Robot: prenota il tuo invito omaggio per le anteprime del film candidato all'Oscar

News Cinema

ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare alle anteprime del film che si terranno in diverse città italiane da domenica 24 marzo a mercoledì 27 marzo, alla presenza del regista Paolo Berger che introdurrà il suo film. Puoi prenotare il tuo invito omaggio valido per 2 persone per le seguenti città (per ognuna è indicata la data dell'anteprima): Torino (Domenica 24 marzo ore 20.15, Cinema Fratelli Marx), Milano (Lunedì 25 marzo ore 19.15, CityLife Anteo), Bologna (Martedì 26 marzo ore 21, Pop Up Cinema Jolly), Roma (Mercoledì 27 marzo ore 20.30, Cinema Farnese).

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.

Il Mio Amico Robot: la trama e il trailer del film