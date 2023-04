Il meglio della carriera di Andie MacDowell in cinque film in streaming

News Cinema

L'indimenticabile protagonista di Sesso, bugie e videotape e Ricomincio da capo compie oggi 65 anni. Ecco i film in streaming che l'hanno resa un'icona.

Con la sua eleganza naturale e un sorriso che poteva tranquillamente rivaleggiare con quello di Julia Roberts, Andie MacDowell è stata una delle più fulgide protagoniste del cinema internazionale a cavallo tra anni ‘80 e il decennio successivo. Vogliamo dunque oggi rendere omaggio all'attrice che compie oggi 65 anni ricordando alcuni dei suoi film in streaming meglio riusciti. Manca purtroppo nelle piattaforme quello che possiamo forse considerare il suo “capolavoro”, ovvero Green Card (1990) di Peter Weir, dove duetta con un altrettanto ispirato Gerard Depardieu. I titoli presenti nella nostra consueta Top5 sono comunque di altissimo livello. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Andie MacDowell

Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie

Sesso, bugie e videotape

Hudson Hawk - Il mago del furto

Ricomincio da capo

Quattro matrimoni e un funerale

Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie (1984)

L’esordio al cinema arriva con la sontuosa versione del Tarzan diretta da Hugh Hudson, reduce dal trionfo agli Oscar di Momenti di gloria. Christophe Lambert è un affascinante protagonista, circondato di caratteristi britannici di valore enorme. La confezione di Greystoke - La leggenda di Tarzan il signore delle scimmie si rivela ineccepibile, una delle migliori elaborate nel decennio. E la MacDowell si impone immediatamente per dolcezza ed eleganza. Un film che avrebbe meritato maggiore accoglienza al botteghino, ma rimane un’opera pulsante e a tratti ipnotica. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Sesso, bugie e videotape (1989)

Il dramma psicologico che ha ridefinito il cinema indipendente americano. Steven Soderbergh dirige la MacDowell, James Spader, Peter Gallagher e Laura San Giacomo in una discesa all’inferno mentale ed emotivo adoperando il voyeurismo come elemento scatenante delle pulsioni umane maggiormente recondite. Sesso, bugie e videotape trionfa a Cannes e ottiene la nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Opera di confine, coraggiosa e capace di mettere seriamente a disagio lo spettatore. Disponibile su CHILI.

Hudson Hawk - Il mago del furto (1991)

All’epoca si rivelò un fragoroso fallimento la botteghino, anche perché i costi di produzione erano probabilmente troppo alti per quella che nell’anima è una commedia surreale e scanzonata, libera dagli stereotipi e le regole del genere. Hudson Hawk - Il mago del furto, a rivederlo oggi, fa ancora divertire un mondo, con un Bruce Willis ironico e prestante e un cast di contorno sfavillante che contiene Richard E. Grant, Danny Aiello e James Coburn. Film “folle”, spiritoso, sovversivo a suo modo. Dirige Michael Lehmann. Disponibile su CHILI.

Ricomincio da capo (1993)

Ricomincio da capo: Il trailer del film di Harold Ramis

Il film di culto di Andie MacDowell, una commedia fantastica scritta in maniera superba e diretta con gusto sopraffino dal grande Harold Ramis. Il resto lo fa un Bill Murray eccezionale, che adopera l’idea del loop temporale per costruire un personaggio irresistibile. La MacDowell offre la miglior prova della sua carriera in un ruolo che le calza a pennello. Ricomincio da capo ha trovate geniali, momenti di cinema di genere perfetti e la capacità di farti sentire bene con il mondo. Adorabile. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Quattro matrimoni e un funerale (1994)

Chiamata a interpretare l’oggetto amoroso del protagonista Hugh Grant, Andie MacDowell sfodera tutto il suo fascino e l'eleganza naturale in una commedia che possiede una sceneggiatura da incorniciare. Richard Curtis scrive Quattro matrimoni e un funerale come percorso a tappe che mette alla berlina le tradizioni e il costume britannico facendoti però amare tutti i personaggi, anche quelli maggiormente scontrosi. Nomination all’Oscar per il miglior film e per lo script originale. Un classico del decennio, romantico e frizzante. Un evergreen in poche parole. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.