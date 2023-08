Il Medioevo e le sue leggende raccontati attraverso cinque film in streaming

News Cinema

Da Braveheart ad Excalibur, quali sono i capolavori che preferite ambientati nel Medioevo? I nostri sono i film in streaming che trovate qui sotto.

Il 23 agosto 1305 veniva giustiziato Sir William Wallace, ribelle scozzese portato sul grande schermo da Mel Gibson nel suo epico Braveheart, vincitore di ben cinque premi Oscar tra cui quelli per il miglior film e la regia. Prendendo spunto da questo fatto storico vogliamo proporvi cinque film in streaming ambientati nel Medioevo, era che si è prestata alla rivisitazione non soltanto storica ma spesso filtrata dalla lente del fantastico attraverso le numerose leggende ambientate in quel periodo. Ecco dunque il meglio del cinema di ambientazione o comunque rimando medievale. Buona lettura.

I migliori film in streaming ambientati nel Medioevo

Excalibur

Braveheart - Cuore impavido

Valhalla Rising

Il Re

Sir Gawain e il Cavaliere Verde

Excalibur (1981)

Il racconto delle gesta del leggendario Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda diventa in mano al grande John Boorman un film vibrante ed esteticamente poderoso, un balzo in avanti dell’epica medievale incasellato dentro una messa in scena kitsch di altissima fattura visiva. In un cast di grandi attori britannici che include Helen Mirren, Patrick Stewart e Liam Neeson tutti alle prime apparizioni, Excalibur diventa un film epocale, con i Carmina Burana a sottolineare musicalmente le scene maggiormente ispirate. Operazione di culto assoluto, megaproduzione da ricordare con passione. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Braveheart - Cuore impavido (1995)

Braveheart - Cuore impavido: Il trailer italiano del film

Mel Gibson si serve principalmente della bellissima fotografia di John Toll (altro Oscar) per realizzare un film di guerra e ribellione capace di infiammare una generazione di spettatori. Ispirato e pieno di immagini davvero potenti, Braveheart non cede il passo in una sola scena, gonfia il petto del pubblico e lo commuove in più di una sequenza. Film che indubbiamente funziona a dovere, praticamente non possiede difetti. Un “figlio” perfetto di quel tipo di cinema e degli anni ‘90. Disponibile su Disney +.

Valhalla Rising (2009)

In mano a un Nicolas Winding Refn in stato di grazia, il Medioevo scandinavo diventa un inferno sanguigno e viscerale, dominato da un Madds Mikkelsen scatenato e imponente, in una delle prove maggiormente fisiche e carismatiche della sua carriera. Valhalla Rising scena dopo scena diventa un film talmente sontuoso da farsi quasi rarefatto, una dissertazione sulla natura umana incorniciata da un’estetica come sempre affascinante quando si tratta di questo autore. Per noi il suo miglior film dopo Only God Forgives e Drive. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il Re (2019)

Il Re: Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

La nuova trasposizione cinematografica - molto aggiornata - dell’ Enrico V di William Shakespeare in mano a David Michod diventa una riflessione notevole sul peso del potere e sulle responsabilità che comporta. Il Re viene a nostro avviso troppo sottovalutato dalla critica in quanto si tratta di un film sentito, partecipe dei dilemmi del protagonista Timothée Chalamet quanto dei suoi comprimari, tra cui spiccano di fidati Joel Edgerton e Ben Mendelsohn. Opera visivamente equilibrata, con un finale robusto e momenti di cinema splendidamente concertato. Personalmente un film che ci sta molto a cuore. Disponibile su Netflix.

Sir Gawain e il Cavaliere Verde (2021)

Sir Gawain e il Cavaliere Verde: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD

A mani basse il miglior film di David Lowery, una parabola epica e filosofica presentata grazie a una visione personale e cadenzata della leggenda medievale. Sir Gawain e il Cavaliere Verde vede protagonista un Dev Patel bravissimo e il solito gruppo di grandi attori a supporto. Lungometraggio fortemente visionario eppure anche capace di essere intimo, sensuale, quasi capace di sussurrare allo spettatore. Anche quando si fa oscuro nel senso e nella trama, rimane comunque totalmente ipnotico. Da amare incondizionatamente. Disponibile su Amazon Prime Video.