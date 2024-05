Il maestro e Margherita: Baz Luhrmann abbandona il progetto di un film dal romanzo di Bulgakov

News Cinema

Baz Luhrmann pensava che, dopo Elvis, si sarebbe dedicato alla trasposizione dello splendido romanzo russo Il maestro e Margherita, scritto da Michail Bulgakov. Purtroppo la questione è molto complicata e vi spieghiamo il perché.

Baz Luhrmann ha dovuto rinunciare, almeno per il momento, a realizzare il suo sogno di portare al cinema il celeberrimo romanzo russo "Il maestro e Margherita", scritto da Michail Bulgakov fra il 1928 e il 1940 nell'Unione Sovietica di Stalin e pubblicato fra il 1967 e il 1968. Ispirato al "Faust", il libro raccontava la visita del Diavolo a Mosca, la storia d’amore tra uno scrittore e drammaturgo anonimo e Margherita Nikolaevna e il processo a Gesù al cospetto di Ponzio Pilato, che poi era l'oggetto di un romanzo scritto dal maestro. Ora, proprio questioni legate al testo di Bulgakov, definito da Eugenio Montale "un miracolo che ognuno deve salutare con commozione", sono la causa del naufragio del desiderio del regista australiano di fare sua questa bellissima storia in cui si fondono la satira politica, l'elemento soprannaturale e la puntuale descrizione della soffocante realtà sovietica.

Per spiegare la complicata situazione in cui si è trovato di recente Baz Luhrmann, facciamo un salto all’indietro e torniamo al 2019, anno in cui è stato annunciato che il regista avrebbe finanziato il film con la sua casa di produzione Baz & Co. All'epoca Luhrmann non pensava di dirigere lui l'adattamento. il progetto non è partito e allora Baz si è messo al lavoro su Elvis, il biopic dedicato ad Elvis Presley con Austin Butler e Tom Hanks. All'epoca il filmmaker a cui dobbiamo Moulin Rouge! era convinto che di lì a poco si sarebbe dedicato a "Il maestro e Margherita". Ora non è dello stesso avviso, e quindi ha lasciato perdere. Ma cosa è successo? Variety scrive che c'è un problema con i diritti del romanzo.

Il maestro e Margherita: nel ginepraio dei diritti d'autore

Dopo la pubblicazione de "Il maestro e Margherita", avvenuta in Francia, per una serie di ragioni legate agli eredi di Bulgakov il romanzo è diventato negli Stati Uniti di dominio pubblico. Quando però l'Unione Sovietica è stata sciolta, a favore della Comunità degli Stati Indipendenti, in diversi paesi sono stati ripristinati i diritti d'autore del libro, finendo nelle mani di Sergey Shilovsky e di sua sorella Daria Shilovskaya. I due non erano discendenti diretti di Bulgakov, ma la loro nonna era stata la terza moglie dello scrittore. Da allora, gli Shilovsky sono sempre stati gelosissimi dell’opera e hanno fatto perfino causa all'autore di una traduzione inglese uscita quando il libro era di pubblico dominio. Al di là delle questioni legali, tantissimi cineasti hanno accarezzato il sogno di adattare per il cinema "Il maestro e Margherita". Tra questi: Roman Polanski, Federico Fellini e Terry Gilliam. Nessuno ci è mai riuscito, ad eccezione del regista russo Michael Lockshin, che ha conquistato le sale a gennaio 2024 seppur con l’opposizione del governo. Nonostante questo, la "maledizione" de "Il maestro e Margherita" ha colpito anche lui, dal momento che è scoppiata la guerra fra Russia e Ucraina e quindi il film non ha mai oltrepassato i confini del paese di origine, dove ha comunque incassato parecchio.

Baz spera ancora

Tornando a Baz Luhrmann, è successo che, a un certo punto, ai problemi legati ai diritti d'autore si sono aggiunte delle discussioni riguardanti la sceneggiatura. Sempre Variety ci informa tuttavia che il regista non ha abbandonato ogni speranza. Parlando con un giornalista dell'autorevole testata, il Luhrmann avrebbe ha infatti parlato del romanzo di Bulgakov in questi termini:

È dai tempi di Romeo + Giulietta che penso al libro, che è entrato e uscito varie volte dalla mia vita. Potrei raccontarvi delle storie, ma non ne ho il tempo. Non voglio dire che M&M (è così che lo chiamiamo) è il film che alla fine riuscirò a fare, ma posso narrarvi di tutte le volte che mi è stato detto: ‘Devi fare un film da questa storia’, e non sarebbe onesto da parte mia negare che si tratta di un progetto che ho ripetutamente e concretamente preso in considerazione.