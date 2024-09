Il Gladiatore 2, Russell Crowe è stato consultato? La risposta drastica e ironica di Ridley Scott

News Cinema

Ora che Il Gladiatore II si avvicina, in sala a novembre, qualcuno si domanda se Russell Crowe, naturalmente assente dal sequel, sia stato comunque consultato da Ridley Scott. Quel qualcuno però farebbe bene a ricordare che Scott, a 86 anni, è ormai maestro di ironia tranciante.

Il Gladiatore II con Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington sarà in sala da novembre, e come tutti facilmente immaginano, non c'è spazio per il Maximus di Russell Crowe, star del Gladiatore uscito nel 2000 e sempre diretto da Ridley Scott. A prescindere dalle ovvie ragioni narrative della sua assenza, Scott si è per caso consultato con Crowe per definire al meglio la sua eredità in questo seguito, che arriva a quasi un quarto di secolo di distanza? Empire ha avuto l'ardire di chiederlo al grande regista inglese, che a 86 anni non conosce più risposte politicamente corrette... Leggi anche Il Gladiatore 2, Denzel Washington: "Tutti vorremmo sentirci come Ridley Scott a 86 anni!"

Il Gladiatore 2, Ridley Scott: "Perché mi sarei dovuto consulare con Russell?"

Russell Crowe ha di recente dichiarato che non ha collaborato in alcuna maniera a Il Gladiatore II, nemmeno come consulente, nonostante sia stata la star assoluta dell'originale Gladiatore (che gli garantì anche un Oscar come miglior attore protagonista). Al podcast Kyle Meredith With... due mesi fa l'attore ha dichiarato: "Sono leggermente a disagio, per il fatto che ne stanno facendo un altro. Perché naturalmente io sono morto, non ho voce in capitolo su quello che viene fatto. Un paio di cose che ho sentito mi hanno fatto dire: no, no, no, non è il tragitto morale di quel personaggio! Ma, sapete come va, non posso dire nulla. Non spetta a me. Io sono morto e sepolto. Vedremo com'è venuto." Crowe e Scott hanno lavorato altre volte insieme, in Un'ottima annata, Nessuna verità, American Gangster e Robin Hood. Il legame col regista è abbastanza profondo e tranquillo. Ridley Scott stesso evidentemente lo sa, tanto che si spinge a scherzare:

Penso che sia ancora uno dei migliori attori al mondo, e penso che abbiamo un buon rapporto. Spero che l'abbiamo. A meno che non cominci a fare la lagna perché non è stato consultato. Perché avrei dovuto farlo? È morto!