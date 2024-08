Il Gladiatore 2, Denzel Washington: "Tutti vorremmo sentirci come Ridley Scott a 86 anni!"

News Cinema

Denzel Washington ha dichiarato a Empire che ormai seleziona molto i film a cui partecipa: non poteva dire di no a Ridley Scott e al Gladiatore II, dopo la sua prolungata collaborazione negli anni con il team Scott. Al cinema da novembre.

Il Gladiatore II ci aspetta al cinema a novembre, ancora per la regia di un davvero inossidabile Ridley Scott: è stato proprio il regista ciò che ha attirato Denzel Washington a partecipare all'epico dramma storico, come ha raccontato l'attore in un'intervista su Empire Magazine. A 69 anni, Washington centellina via via sempre di più i suoi impegni attoriali, ma ci sono casi in cui ancora non ci pensa su due volte: dopotutto, il suo legame con la famiglia Scott e la loro Scott Free è molto antico... Leggi anche Il Gladiatore II ha la più bella sequenza di battaglia mai girata da Ridley Scott, parola del regista

Denzel Washington: "Ridley Scott è un entusiasta della vita, è un'ispirazione"

Nella storia di Il Gladiatore II a Denzel Washington è spettato il ruolo di Macrinus, un ex-schiavo che sogna di controllare un giorno Roma, gestendo per ora una scuola di gladiatori e diventando il mentore del protagonista Lucius (Paul Mescal). Washington e Ridley Scott avevano lavorato già insieme in American Gangster (2007), dove peraltro Denzel già interpretava la parte di un villain senza scrupoli. A guardare con più attenzione, tuttavia, si comprende che ci sono state altre collaborazioni indirette, perché Washington era stato protagonista di Allarme Rosso (1995), Man On Fire (2004), Déjà vu (2006), Pelham 1 2 3 - Ostaggi in metropolitana (2009) e Unstoppable - Fuori controllo (2010): tutte opere dirette dal compianto Tony Scott, ma coprodotte dalla Scott Free, etichetta di Tony e suo fratello Ridley. C'è somiglianza tra lo stile dei due Scott?

Non paragono i registi, certo le personalità diverse le noti. Suppongo che abbiano avuto somiglianze. Quando giro sono occupato con quello che sto facendo, non paragono uno all'altro, ma ovviamente parliamo di due grandi cineasti, che non sbagliano un colpo. Ormai mi rimangono pochi film che mi interessino davvero, devo essere ispirato dall'autore, ed ero tremendamente ispirato da Ridley. C'eravamo divertiti parecchio lo scorso giro con American Gangster, e rieccoci qui. Ridley ci crede. È un entusiasta della vita e pensa sempre al suo prossimo film. È un'ispirazione. Dovremmo tutti volerci sentire così a 86 anni.