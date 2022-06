Il giorno più bello: le nozze folli raccontate da Luca e Paolo e un esordiente Stefano De Martino

News Cinema

In sala arriva l’opera prima dell’autore televisivo Andrea Zalone Il giorno più bello, una commedia che ci raccontano il regista e gli interpreti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu oltre a Valeria Bilello e il sorprendente esordio di Stefano De Martino.

L’estate è stagione di matrimoni, ma anche di commedie al cinema. È il caso de Il giorno più bello, in sala in 300 schermi in tutta Italia dal 9 giugno per 01 Distribution, che cerca di riprendere un rapporto non sempre felice negli ultimi mesi fra pubblico e cinema italiano. Diretto dall’esordiente Andrea Zalone, autore e spalla fuoricampo di Maurizio Crozza nella sua comicità televisiva, è il libero remake dell’ottimo C’est la via - prendila come viene di Eric Toledano e Olivier Nakache.

Spinge decisamente di più sul lato comico, con meno sfumature malinconiche e sociali dell’originale, mantenendo la stessa coralità di interpreti. Ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che si combattono la stessa donna, interpretata da Valeria Bilello. Insieme a loro Violante Placido, Fiammetta Cicogna, Carlo Buccirosso, un inedito Lodo Guenzi come cantante fallito da matrimoni oltre a Stefano De Martino, per la prima volta sul grande schermo, e Massimo De Lorenzo.

Aurelio (Paolo Kessisoglu) ha ereditato il mestiere di wedding-planner dal padre: guida l’azienda di famiglia, “Il giorno più bello”, e per tutta la vita ha sacrificato i propri sogni in nome di una missione: regalare la felicità. Oggi, però, complice la crisi e un divorzio alle spalle, sente il bisogno di un cambiamento radicale. È innamorato di Serena (Valeria Bilello), una sua collaboratrice, e con lei sogna di iniziare una nuova vita, mollando tutto per solcare gli oceani in barca a vela.

”Non è un esordio dovuto alla mia megalomania”, ha dichiarato in un incontro con la stampa Andrea Zalone. “Il produttore Beppe Caschetto mi ha proposto di dirigere e adattare questa commedia francese insieme a Fabio Bonifacci. Mi sono molto divertito, grazie alla fortuna di avere compagni di viaggio carini, che mi hanno messo a mio agio. Non ci siamo mai posti il problema del confronto con l’originale, sono abbastanza contento del risultato. Adattare qualcosa di già esistente mi ha protetto. Ho dosato gli ingredienti, ma con una sceneggiatura molto forte da seguire e attori bravi, che hanno anche dato il loro contributo proponendo modifiche, è stato veramente facile. Ho cercato di fare una commedia elegante, c’è spazio per la leggerezza”.

Un altro (sorprendente) esordiente è anche Stefano De Martino, nei panni dello sposo di Fiammetta Cicogna. I due festeggiano, infatti, Il giorno più bello. “Lasciamo dire a chi va al cinema come sia andata”, ha detto il conduttore televisivo. “Io mi sono divertito, Andrea ci ha diretto in maniera leggera, mettendoci a nostro agio. La mia scelta? È stato come quando a calcetto manca uno e piuttosto che non giocare ti scelgono. Non ho segnato, ma spero di non aver fatto perdere la mia squadra. Il mio personaggio è un esperto ballerino, ma devo dire che la cosa all’inizio mi dispiaceva, volendo allontanarmi da nessi con la vita reale. Ma poi l’abbiamo portato così all’estremo che è diventata una cosa più ridicola e ci siamo decisamente allontanati, almeno spero, dalla realtà. Lui è mammone, io decisamente no, sono andato via di casa a 16 anni e mi domando come possano restare tanti anni in casa molti giovani”.

La sposa “è succube della suocera e del marito”, come l’ha definita Fiammetta Cicogna, “all’inizio non vuole neanche sposarsi, poi si rassegna e cerca di divertirsi e si dice che se deve farlo tanto vale farlo bene”. Molto libera. Invece, è Serena, come la descrive Valeria Bilello. “Corre lungo prati diversi contemporaneamente, è guidata solo dall’istinto. Non pensa mai alle conseguenze delle sue azioni. Rispetto al film originale, è lei che tiene in pugno i due uomini, è stata molto divertente da interpretare”.

I due uomini sono Luca Bizzarri, legittimo marito che Serena non si decide a lasciare, nonostante si dice innamorata del suo capo, Paolo Kessisoglu. “Mi sono trovato bene da cornuto”, ha detto Luca, “spero mi capiti anche nella vita reale. Lui fa passare tutto con serenità intellettuale, anche troppa a dirla tutta. Non ho mai avuto la sensazione di essere diretto da un esordiente, Andrea sapeva esattamente cosa voleva e come ottenerla. Stefano de Martino fa proprio ridere. Non credo sia consapevole, ma è la cosa che fa più ridere del film. Non l’avrei mai pensato nella vita ma è così”.

Paolo definisce il suo personaggio “un adolescente in tardissima età. Si rende conto a 50 anni di non aver mai deciso nulla nella vita. Ha scelto la moglie perché piaceva ai suoi genitori, ha proseguito con l’azienda di famiglia perché andava fatto. Adesso che se ne rende conto comincia a spaccare tutto”