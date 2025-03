Il Gatto con gli Stivali: 20 anni di film per il carismatico personaggio

News Cinema

Dopo l'ultimo eccellente Il gatto con gli stivali 2, l'ironico personaggio DreamWorks Animation è più che mai un eroe dell'animazione contemporanea. Quando apparve per la prima volta? In quali film l'abbiamo visto? Chi l'ha doppiato in originale e in italiano nel corso degli anni?

È un popolare personaggio delle fiabe, ma è anche un popolarissimo personaggio dell'animazione contemporanea, con l'ultimo film Il Gatto con gli Stivali 2: L'ultimo desiderio in grado di competere a testa alta per un premio Oscar, grazie alla cura che la DreamWorks Animation ha sempre riposto nelle sue avventure e nella sua caratterizzazione. Ripercorriamone le glorie e le molte vite, speriamo più di nove, aspettando Shrek 5, in arrivo al cinema nel dicembre 2026... in quali film è comparso? Chi gli ha dato la voce in originale e in italiano?

Il gatto con gli stivali e l'esordio nei film di Shrek

In effetti, se fossimo stati nei panni degli artisti della DreamWorks Animation, avremmo avuto un certo timore reverenziale a trasporre sullo schermo in un cartoon il personaggio del Gatto con gli Stivali: non è soltanto un'icona delle fiabe (Wikipedia riporta la sua nascita alla metà del XVI secolo, per mano di Giovanni Francesco Straparola nella raccolta "Le piacevoli notti"). Il nostro "puss in boots" fu il mattatore di un altro celebre cartoon, questa volta giapponese, Il gatto con gli stivali (1969, Toei) di Kimio Yabuki: un anime che diede vita a due seguiti e che vedeva nello staff, tra i capi-animatori, un certo Hayao Miyazaki, che si occupò anche di un manga promozionale per il film.

Ma il "timore reverenziale" non era certo un problema per il mondo dissacrante di Shrek, quindi questa versione dello strafottente felino compare già spavalda in Shrek 2 (2004): accompagna Shrek e Ciuchino nell'avventura, prima attaccandoli come improbabile sicario, poi legandosi a loro con strategica saggezza. Gatto divenne subito popolarissimo (esilarante la scena dell'arresto, dove viene trovato in possesso di "erba gatta" per uso personale), quindi non poteva mancare nel sequel Shrek Terzo (2007), dove aiuta Shrek a recuperare un legittimo erede al trono di Molto Molto Lontano, Artie. Celebre la sequenza in cui un incantesimo scambia i corpi suoi e di Ciuchino, con esiti spassosi. Risentì forse anche lui del successivo quarto capitolo un po' sottotono, il racconto "distopico" di Shrek - E vissero felici e contenti (2010), dove in una realtà alternativa è ridicolmente sovrappeso per ignavia totale. Ma ormai i tempi erano maturi per vederlo mattatore...





Il gatto con gli stivali, il primo assolo cinematografico e la serie animata su Netflix

Il gatto con gli stivali (2011) di Chris Miller cominciò a costruire su Gatto un microcosmo che lo emancipasse dalle storie di Shrek. Ne raccontava le origini: orfanello nel borgo di San Ricardo, amico inseparabile dell'uovo umanoide Humpty Dumpty (questo arriva dall'opera di Lewis Carroll, per la cronaca), si dà al crimine con lui. L'amicizia però giunge al termine a causa di un episodio che rende Gatto un eroe, generando l'invidia di Humpty, che lo incastra con la complicità di Kitty "Zampe di Velluto", per rovinargli la reputazione. A Gatto non rimane che darsi alla macchia, ingiustamente accusato. Quando anni dopo scopre che nelle mani dei malviventi Jack & Jill ci sono i fagioli magici per raggiungere le mitiche uova d'oro, capisce che per rubarli dovrà fare di nuovo squadra con l'ex-amico Humpty e Kitty...

Costato 130 milioni di dollari secondo il Los Angeles Times, il lungometraggio ne portò a casa ben 555 (fonte Boxofficemojo), confermando l'indipendenza narrativa e artistica del personaggio. A sopresa arrivò anche una nomination all'Oscar come miglior film di animazione, piuttosto azzardata: la DreamWorks Animation aveva confezionato di meglio, anche se col primo Shrek aveva tenuto a battesimo il premio dell'Academy.

In attesa di rivedere Gatto al cinema, riapparve nella serie tv per Netflix Le avventure del Gatto con gli Stivali, proseguita per ben sei stagioni dal 2015 al 2018: le vicende si collocano dopo l'infamia subita da Gatto nel primo film, e si ambientano nella città di San Lorenzo, che il felino deve difendere da ogni attacco anche per uno scrupolo di coscienza. È stato lui infatti ad abbatterne l'incantesimo che celava il posto e il suo tesoro al mondo esterno...



Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio, il salto di qualità per il nostro eroe

La nomination all'Oscar per Il gatto con gli stivali 2: L'ultimo desiderio (2022) di Joel Crawford ha avuto un sapore diverso: il film è arrivato dopo diversi anni di silenzio cinematografico per il personaggio, rilanciandolo nel modo migliore, con un'opera non solo divertente, ma anche pregevole sul piano tecnico e artistico. La DreamWorks infatti continua qui la sua recente sperimentazione visiva, con un rendering che simula la pittura a mano libera, e un'animazione a scatti libera dai dettami più scontati della CGI. La storia è poi piena di humor nero, centrata e non solo parodistica. Gatto capisce di avere già consumato otto vite su nove, ed è ormai braccato dalla Morte, sotto forma di un minaccioso lupo: trovare la Stella dei Desideri potrebbe ricaricargli le vite, e vi andrà in cerca con Kitty (con la quale ha deposto le armi) e un nuovo bizzarro amico, il cagnolino Perrito. Arriverà alla Stella prima dell'orrido Big Jack Horner e della sbracata Riccioli d'oro, con la banda dei suoi tre Orsi?

Costato intorno ai 100 milioni di dollari secondo Variety e Deadline, il lungometraggio ne ha raccolti nel mondo oltre 485, in un periodo in cui l'animazione in sala sembrava sfavorita contro lo streaming, a cavallo della pandemia.

Chi ha doppiato il Gatto con gli Stivali della DreamWorks?

In lingua originale, la voce di Gatto è stata gestita in modo piuttosto lineare: Antonio Banderas si è divertito da sempre a interpretarlo, donandogli il suo naturale accento ispanico e la sua autoironia, parte ormai della caratterizzazione. In inglese ha ceduto il ruolo solo per la lunga serie tv, in quel caso coperta da Eric Bauza.

Un po' diverso il percorso delle voci italiane: al suo esordio in Shrek 2 se ne occupò Massimo Rossi, ma fu lo stesso Banderas con coraggio e immutata simpatia a doppiarlo anche nella nostra lingua, in Shrek Terzo, Shrek - E vissero felici e contenti, nonché nel primo Gatto con gli Stivali del 2011. Forse anche perché con gli anni e qualche problema di salute Banderas ha diradato i suoi impegni, nella versione italiana di L'ultimo desiderio il personaggio è passato a Diego Suarez: un attore di origine madrilena, eppure doppiatore qui da noi, marito di Ilaria Latini. Nonostante il passaggio del testimone, è stato così possibile mantenere un accento spagnolo naturale.