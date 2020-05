Il figlio della Luna: una storia vera per il film tv con Lunetta Savino

News Cinema

Il figlio della Luna è un film biografico sul fisico Fulvio Frisone e sul suo affermarsi nonostante la tetraplegia.

Il figlio della Luna (2007) è un film di Gianfranco Albano con Lunetta Savino, Antonio Milo e Paolo Briguglia, che portano sullo schermo la storia vera del fisico Fulvio Frisone, rinomato scienziato affermatosi pur con una debilitante malattia.

Il figlio della Luna, la storia di Fulvio Frisone

Nato nel 1966 dai genitori Lucia e Carmelo Frisone a Carbonia, Fulvio Frisone, laureatosi in fisica nel 1989, è oggi un ricercatore nucleare, attivo in quel campo presso l'American Chemical Society e presso il Centro di Ricerca russo di KurchatovInstitu. I grandi risultati conseguiti a livello internazionale, che sarebbero di per sè già degni di nota, si accompagnano alla realtà della condizione che l'accompagna sin dalla nascita, a causa di un parto gestito in maniera erronea: Fulvio è infatti afflitto da tetraplegia spastica distonica, che gli impedisce persino la completa espressione verbale e lo rende dipendente nei movimenti dall'aiuto degli altri. Sostenuto a lungo dalla famiglia e specialmente dai suoi genitori, ha reso la sua vita un esempio non solo di resilienza, ma anche della potenza degli affetti.

Al di là dell'esempio, nelle cronache più recenti la storia di Frisone è stata discussa anche per l'aiuto economico di sostegno più volte richiesto dalla sua famiglia, ricordando che Fulvio ha rifiutato una cattedra nell’Illinois per non diventare un "cervello in fuga" e rimanere in Sicilia.

Il figlio della Luna, il film con Lunetta Savino e Paolo Briguglia

Il figlio della Luna diretto da Gianfranco Albano, che ricordiamo autore di recente di altre fiction a sfondo sociale come Felicia Impastato, vede due interpreti avvicendarsi nei panni di Fulvio: Alessandro Morace da bambino e Paolo Briguglia da adulto. I suoi genitori sono invece portati sullo schermo da Lunetta Savino (Lucia) e Antonio Milo (Carmelo). La vicenda ricostruita segue i primi difficili anni di vita di Fulvio, non tralasciando l'emotività e gli interessi artistici di quello che poi sarebbe diventato un grande scienziato, grazie al sostegno dei suoi. Alla sceneggiatura ha partecipato la stessa Lucia Frisone.