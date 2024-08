Il Festival di Venezia annuncia i protagonisti di Masterclass e Conversazioni della 81ma edizione

News Cinema

Ecco i protagonisti degli incontri che si potranno seguire (quasi tutti) anche in streaming sul sito della Biennale.

Come già nell'edizione dello scorso anno, tornano anche al Festival di Venezia 2024 gli incontri con figure di primo piano del panorama cinematografico mondiale che hanno risposso un grande successo: le Masterclass e le Conversazioni, che quest'anni si terranno in una location nuova e più ampia, in grado di garantire 250 posti, la Match Point Arena, struttura allestita al Tennis Club Venezia al Lido.

Importante però è sottolineare che le quattro Masterclass saranno trasmesse in streaming in diretta sul sito www.labiennale.org, e saranno quindi accessibili anche ai tanti che non saranno fisicamente presenti al Lido nel periodo della Mostra numero 81. Protagonisti di queste Masterclass saranno i due Leoni d'oro alla carriera di quest'anno, Sigourney Weaver e Peter Weir, cui si aggiungono anche l'attore Ethan Hawke e il regista Pupi Avati.

Nicola Piovani, Claude Lelouch e Richard Gere saranno invece protagonisti delle Conversazioni che terranno, rispettivamente, con Cristina Comencini, Barbara Pravi (protagonista del film di Lelouch, Finalement) e Mario Cordova (il doppiatore italiano di Gere). Le Conversazioni sono organizzate da organizzate da Cartier – The Art and Craft of Cinema, in collaborazione con la Biennale.

Ecco in sintesi il calendario di Masterclass e Conversazioni del Festival di Venezia 2024:

Giovedì 29 agosto

ore 16.30 Masterclass di Sigourney Weaver (Leone d’oro alla carriera), conduce Giulia D’Agnolo Vallan, critica cinematografica – Livestream labiennale.org

Sabato 31 agosto

ore 11.00 Conversazione tra Nicola Piovani e Cristina Comencini, Il Cinema cambia Musica, conduce Stéphan Lerouge, esperto in musica per il cinema e curatore della raccolta Ecoutez le cinéma!

ore 16.30 Conversazione tra Claude Lelouch (Premio Cartier Glory to the Filmmaker) e Barbara Pravi, Music as an actor’s director, conduce Stéphan Lerouge, esperto in musica per il cinema e curatore della raccolta Ecoutez le cinéma!

Domenica 1 settembre

ore 10.30 Conversazione tra Richard Gere e Mario Cordova, The connection(s) between a movie star and creative collaborators: Richard Gere on acting, screenwriting, lighting, film scoring... and dubbing, conduce Stéphan Lerouge, esperto in musica per il cinema e curatore della raccolta Ecoutez le cinéma!

ore 15.30 Masterclass di Peter Weir (Leone d’oro alla carriera), conduce Paolo Bertolin, critico cinematografico – Livestream labiennale.org

Lunedì 2 settembre

ore 10.00 Masterclass di Ethan Hawke, conduce Emanuele Rauco, critico cinematografico – Livestream labiennale.org

Venerdì 6 settembre

ore 15.30 Masterclass di Pupi Avati, conduce Angela Prudenzi, critica cinematografica – Livestream labiennale.org