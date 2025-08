Il Diavolo veste Prada 2, Meryl Streep va al Met Gala e la sceneggiatrice elogia i fan

News Cinema

Ancora una volta Il diavolo veste Prada 2 ha catturato l'attenzione dei fan con nuovi scatti dietro le quinte e la sceneggiatrice ha affrontato questo fenomeno, definendolo "un onore".

Miranda Priestly va al Met Gala, come mostrato dalle nuove immagini trapelate dal set di Il diavolo veste Prada 2. La produzione è ormai entrata nel vivo e sono tantissimi gli scatti che ad oggi hanno inondato il web, riaccendendo una fortissima curiosità nei confronti di Meryl Streep & Co. Anche la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna ha commentato la frenesia delle ultime settimane e di come ogni scatto emerso dal set abbia generato movimento sul web.



Tutti gli occhi sono puntati su Il diavolo veste Prada 2. Il sequel diretto del cult del 2006 ha riportato sul set le sue icone preferite a partire da Meryl Streep, apparsa in un incantevole abito rosso in occasione di un (finto) Met Gala. Al suo fianco non poteva di certo mancare Stanley Tucci, ancora una volta in azione per interpretare Nigel, fedelissimo a Miranda. I due sono stati immortalati davanti all’American Museum of Natural History di New York dove ogni anno si svolge uno degli eventi più glam attesi dalle star.

Ogni immagine arrivata dal set di Il diavolo veste Prada non passa di certo inosservata e, a detta della sceneggiatrice, ricevere tutte queste attenzioni è “un onore”. Ai microfoni di IndieWire, Aline Brosh McKenna ha rivelato: “La gente si ferma fuori solo per dare un’occhiata a questi attori e a questi personaggi che amano, perché vederli in costume ha davvero entusiasmato il pubblico, soprattutto perché si tratta di un film sulla moda. Sapevamo che ci sarebbe stato molto interesse. Personalmente non avevo mai visto un tale livello di pubblico sul set, ma è il mondo in cui viviamo. Per molti versi, stiamo parlando di un mondo diverso da quello del 2006... Nasce da un desiderio legittimo di rivedere questi personaggi. Finché tutti sono al sicuro, è un onore che la gente sia ancora interessata”.

Le riprese del sequel sono attualmente in corso in quel di New York con diverse star del cast originale come Anne Hathaway ed Emily Blunt. Diversi sono anche i nuovi volti come Simone Ashley, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Rachel Bloom, Patrick Brammall e Kenneth Branagh.