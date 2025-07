Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway mostra il ritorno glam di Andy sul set

News Cinema

Sul web è apparsa la prima immagine di Anne Hathaway dal set di Il diavolo veste Prada 2: la sua Andy è più glam che mai.

Andy è tornata. Dal set di Il Diavolo veste Prada 2 è emerso un primissimo scatto di Anne Hathaway ancora una volta nelle vesti del suo iconico personaggio. Da qualche settimana il nome dell’attrice è stato ufficialmente confermato nel cast del sequel e il pubblico non ha dovuto attendere poi molto per sbirciare il suo nuovo look sul set. Dietro le quinte, poi, è diventato virale un altro video di Anne Hathaway in cui indossa un particolare maglione ceruleo che farebbe ancora rabbrividire Miranda Priestly.

Il Diavolo veste Prada 2, spuntano le prime immagini dal set con Anne Hathaway

Le riprese del sequel di Il Diavolo veste Prada sono attualmente in corso e sul web sono apparsi diversi indizi come ad esempio il nuovo look condiviso proprio da Anne Hathaway. La sua Andy è assolutamente glamour, come dimostra il primo scatto: indossa pantaloni gessati e un gilet coordinato, accompagnato da gioielli preziosi e stivali eleganti. A colpire è il suo grandissimo sorriso. Sul web, poi, è diventato virale un altro video che l’attrice ha condiviso dietro le quinte, mentre spazzola i denti preparandosi per uscire. A catturare l’attenzione è soprattutto il maglione che indossa, di un inconfondibile color ceruleo che nel primo film ha fatto strizzare gli occhi a Miranda Priestly.

Ne Il diavolo veste Prada, Andy è stata introdotta come una potenziale assistente di Miranda, la direttrice spietata di Runway interpretata da Meryl Streep. Inizialmente, Andy ha dimostrato di peccare in termini glam, ma è riuscita a stare al passo e la nuova immagine trapelata dal set dimostra che con il tempo Andy non ha perso il suo tocco. Così come il primo film, anche il sequel è tratto dal romanzo di Lauren Weisberger intitolato La vendetta veste Prada: Il ritorno del diavolo, la cui trama vedrà Miranda in difficoltà. Il cast del sequel include anche Anche Stanley Tucci ed Emily Blunt.