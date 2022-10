Il Colibrì: una clip del film in anteprima esclusiva

News Cinema

Film d'apertura della Festa del Cinema di Roma 2022, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Sandro Veronesi diretto da Francesca Archibugi debutta nei cinema italiani il 14 ottobre con 01 Distribution. Ecco una clip in anteprima esclusiva di Il Colibrì.

È accaduto solo due volte, nella storia del premio, che uno scrittore vincesse lo Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario italiano, per due volte: uno dei rari casi è quello di Sandro Veronesi, che lo ha ottenuto nel 2006 con "Caos calmo" e nel 2020 con "Il Colibrì". E, guarda un po', in entrambi i casi i libri di Veronesi sono diventati dei film.

Dopo il Caos Calmo di Antonello Grimaldi, è ora la volta del Colibrì diretto da Francesca Archibugi, il film che aprirà ufficialmente la Festa del Cinema di Roma 2022 per poi arrivare nelle sale di tutta Italia il 14 ottobre.

Adattato per il grande schermo dalla stessa Archibugi assieme a Laura Paolucci e a Francesco Piccolo, Il Colibrì racconta una storia che spazia dagli anni Settanta ai giorni nostri, e che vede protagonista Marco Carrera, un uomo la cui esistenza è attraversata da coincidenze fatali, perdite e amori assoluti: su tutti, quello per la bella Luisa Lattes, una vicina di casa del mare che diverrà il suo grandissimo e platonicissimo amore per tutta la vita.

A interpretare Marco e Luisa, nel film, ci sono Pierfrancesco Favino e Bérénice Bejo, ma anche attori più giovani e meno noti, come Francesco Centorame e Elisa Fossati, che li interpretano nella fase della loro adolescenza.

Li vediamo tutti e quattro in questa clip del Colibrì che vi presentiamo in anteprima esclusiva, e che, oltre a farvi conoscere due personaggi, vi regala anche un'idea di come Archibugi abbia lavorato per rendere al cinema i continui salti temporali, in avanti e all'indietro, dei capitoli del romanzo di Veronesi.

Nel cast del film ci sono anche Kasia Smutniak, Nanni Moretti, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Alessandro Tedeschi, Fotiní Peluso, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli.

Il Colibrì: una clip del film in anteprima esclusiva

Il Colibrì: Una Clip Ufficiale in Anteprima Esclusiva del Film - HD

Il trailer del Colibrì

Il Colibrì: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



È il racconto della vita di Marco Carrera, "il Colibrì", una vita di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti.

La storia procede secondo la forza dei ricordi che permettono di saltare da un periodo a un altro, da un’epoca a un’altra, in un tempo liquido che va dai primi anni ‘70 fino a un futuro prossimo.

È al mare che Marco conosce Luisa Lattes, una ragazzina bellissima e inconsueta. Un amore che mai verrà consumato e mai si spegnerà, per tutta la vita.

La sua vita coniugale sarà un'altra, a Roma, insieme a Marina e alla figlia Adele.

Marco tornerà a Firenze sbalzato via da un destino implacabile, che lo sottopone a prove durissime. A proteggerlo dagli urti più violenti troverà Daniele Carradori, lo psicoanalista di Marina, che insegnerà a Marco come accogliere i cambi di rotta più inaspettati.

Il Colibrì è la storia della forza ancestrale della vita, della strenua lotta che facciamo tutti noi per resistere a ciò che talvolta sembra insostenibile. Anche con le potenti armi dell’illusione, della felicità e dell’allegria.