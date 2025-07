Il Cinema su NOW a Luglio: Joker: Folie à Deux, Il Gladiatore II, Anora, Nosferatu, Maria tra i titoli più importanti

News Cinema

Numerosi e prestigiosi i film aggiunti al catalogo della piattaforma NOW nel mese di luglio: Il Gladiatore II, Anora, Nosferatu, Maria, Joker Folie à Deux, Il Regno del Pianeta delle Scimmie e 50 km all'ora sono appuntamenti da non perdere per gli appassionati di cinema.

Chi è appassionato di cinema non va mai in vacanza, e le aggiunte al catalogo di NOW nel mese di luglio sono film recenti che rappresentano solide proposte nei generi di riferimento, in alcuni casi premiate con l'Oscar o comunque impreziosite da performance attoriali di grande livello. Si tratti di sequel di opere acclamate e rimaste nell'immaginario collettivo, di biopic, di film indipendenti o di grandi produzioni, ogni settimana ospita un lungometraggio che segnato l'ultima stagione cinematografica. Vediamo di quali film si tratta, proseguendo nell'ordine in cui i titoli saranno resi disponibili in streaming sulla piattaforma.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie (già disponibile)

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è un passo importante per la saga reboot di un mito della fantascienza cinematografica. Dopo la chiusura della trilogia che aveva come mattatore il primate Cesare, facciamo la conoscenza infatti di un nuovo protagonista, Noa, secoli dopo quanto accadde a Cesare, in un mondo in cui gli esseri umani ormai sono minoritari. La sua tribù ha un equilibrio che viene spezzato dalla scimmia dittatore Proximus, che si appella proprio a un ricordo distorto del leggendario Cesare. Noa non sa più cosa pensare, anche perché stabilisce un rapporto molto stretto con il saggio orango Raka e con una giovane donna, Mae, che arriva da uno dei branchi di esseri umani allo stato brado. Dirige il regista dei Maze Runner, Wes Ball, facendosi forte degli straordinari effetti visivi della WETA, con una performance capture sempre più minuziosa e realistica.



Entra in NOW e guarda Il Regno del Pianeta delle Scimmie

Joker: Folie à Deux (già disponibile)

Dopo gli sconvolgenti eventi del primo Joker, lo squilibrato Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) è diventato una celebrità, avviandosi verso un processo spettacolo che potrebbe consacrarlo agente definitivo del caos. Ci crede profondamente un'altra detenuta del manicomio criminale di Gotham, Harley Quinn (Lady Gaga). Mentre la sua avvocata vorrebbe che Arthur si appellasse all'infermità mentale, Harley spinge affinché Arthur scompaia del tutto, lasciando spazio a Joker. Pur disorientato, Arthur non ha mai provato una tale devastante passione come quella che prova per Harley. Quale delle sue due identità prevarrà?

Joker: Folie à Deux, provocatoriamente concepito per demolire in parte il film precedente, prendendo a volte la strada del musical, è ancora una volta diretto da Todd Phillips, coautore della sceneggiatura con Scott Silver.



Entra in NOW e guarda Joker: Folie à Deux

Il Gladiatore II (già disponibile)

È trascorso un quarto di secolo dal primo Gladiatore con Russell Crowe, uno dei blockbuster più amati dell'era moderna. Il grande regista Ridley Scott torna sui suoi passi, costruendo questa volta la vicenda su Lucius (Paul Mescal), il figlio di Lucilla che proprio Massimo Decimo Meridio salvò nel primo capitolo. Da allora sono trascorsi molti anni, e la patria di Lucio è stata conquistata dagli Imperatori Caracalla e Geta, tanto che ora lui stesso si ritrova nell'arena. Il desiderio di vendetta è fortissimo, mentre trama nell'ombra il mercante di schiavi Macrino (Denzel Washington), padrone della scuola dei gladiatori e bramoso di potere. I destini di questi personaggi s'incroceranno nell'arena, dove finirà anche il generale Acacio (Pedro Pascal), caduto in disgrazia.

Il gladiatore II ha ricevuto una nomination all'Oscar per i migliori costumi e una nomination ai Golden Globe per Denzel Washington, miglior attore non protagonista.



Entra in NOW e guarda Il Gladiatore II

Anora (già disponibile)

Anora (Mikey Madison) è una una giovane spogliarellista e lavoratrice del sesso che sta per cambiare la sua vita: un suo giovane cliente, Ivan (Mark Eydelshteyn), è il figlio di un ricco oligarca russo, la riempie di doni e, dopo una settimana di esclusiva pagata con soldi e lussi che Anora non ha mai visto, addirittura la sposa. Le cose però degenerano presto, perché la famiglia di lui non ha intenzione di tollerare queste follie e vuole annullare a tutti i costi le nozze. Anora non ci sta, ma gli scagnozzi dell'oligarca sono duri quanto lei, soprattutto il factotum Toros (Jurij Borisov).

Il film scritto e diretto da Sean Baker è stato il fenomeno della stagione: film erotico, commedia, dramma sentimentale, è un intreccio di generi che ha portato a casa cinque premi Oscar (miglior film, regia, sceneggiatura originale, attrice protagonista e montaggio), nonché la Palma d'Oro al Festival di Cannes.



Entra in NOW e guarda Anora

50 Km all'ora (dal 21 luglio)

50 Km all'ora è un road movie all'italiana, dove Rocco (Fabio De Luigi) e Guido (Stefano Accorsi) sono due fratelli che hanno vissuto per anni lontani, con il secondo che non è voluto rimanere in famiglia. Alla morte del babbo, i due sono costretti a interagire di nuovo, ma l'aspro conflitto si stempera quando decidono di disporre delle ceneri del defunto in un viaggio sui due motorini della loro giovinezza, ancora funzionanti. Seguiranno un itinerario che avevano creato decenni prima, rimettendo insieme i pezzi della loro famiglia.

50Km all'ora è la terza regia di Fabio De Luigi, che ne scrive anche la sceneggiatura con Giovanni Bognetti. Per gli appassionati, i due ciclomotori in questione sono un classicissimo Ciao della Piaggio e un Califfone dell'Atala.

Nosferatu (dal 23 luglio)

Con Nosferatu il regista Robert Eggers firma una nuova versione del romanzo "Dracula" di Bram Stoker, per la precisione reinterpretando un classico del cinema che già lo portò sul grande schermo nel 1922, Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau. Il conte Orlok (Bill Skarsgård), in realtà un vampiro, attira nel suo castello l'agente immobiliare Thomas Hutter (Nicholas Hoult), cominciando a prendere di mira sua moglie Ellen (Lily-Rose Depp), rimasta a casa ma da tempo immemorabile perseguitata da incubi che sembrano indicare un triste e cupo destino.

Esperienza estetizzante che rilegge il gusto compositivo del cinema antico in chiave contemporanea, Nosferatu ha ricevuto quattro nomination all'Oscar (migliore scenografia, fotografia, costumi e trucco).

Maria (dal 28 luglio)

Maria racconta il crespuscolo di un mito dell'opera lirica, la cantante Maria Callas (1923-1977), portata sullo schermo da Angelina Jolie. Siamo nel 1977, l'artista è dipendente dagli antidepressivi: mentre cerca di tornare a cantare, ripercorre la propria vita e si confronta con la propria disperata instabilità, condividendo il suo appartamento con il maggiordomo Ferruccio (Pierfrancesco Favino) e la governante Bruna (Alba Rohrwacher). La discesa all'inferno è inesorabile, ma - pur allontanata - la musica potrà essere l'ultima consolazione.

Diretto da Pablo Larraín, che già si era dedicato ad altre figure femminili storiche con Jackie e Spencer, il film è un veicolo per la straordinaria performance di Angelina Jolie, ben affiancata da Favino e Rohrwacher. La sua prova ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la migliore attrice protagonista in un film drammatico.