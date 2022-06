Il Cinema Ritrovato: da Bologna a Roma. Per la prima volta.

News Cinema

Dal 1° al 12 luglio al cinema Quattro Fontane di Roma verrà proiettata una selezione di 18 film tra i tantissimi che stanno essendo presentati al bellissimo festival organizzato dalla Cineteca di Bologna. Ecco il programma completo della rassegna

Spesso, ma soprattutto in questi giorni, Bologna è l'ombelico del mondo del cinema. Si è aperta infatti sabato 25 giugno con la proiezione in piazza Maggiore del Conformista di Bernardo Bertolucci la trentaseiesima edizione del Cinema Ritrovato, il bellissimo festival organizzato dalla Cineteca di Bologna e interamente consacrato alla storia del cinema.

In questi giorni, e fino al 3 luglio, in una Bologna invasa da cinefili di tutte le età e provenienti da ogni angolo del mondo, letteralmente, si sono potuti e si potranno vedere e rivedere sul grande schermo capolavori riconosciuti in versione restaurata (dal Nosferatu di Murnau fino al Videodrome di Cronenberg) o rassegne su attori come Sophia Loren e Peter Lorre, o su registi purtroppo misconosciuti come Hugo Fregonese.

Il consiglio è, come tutti gli anni, sempre quello di visitare questo festival senza uguali. Ma, se per caso non vi è possibile, e magari vivete a Roma, o visitate la Capitale tra il 1° e il 12 luglio, sappiate che al Cinema Quattro Fontane verrà proiettata, per la prima volta quest’anno, una selezione di 18 dei tantissimi film che compongono il programma del Cinema Ritrovato 2022. Proiettati ovviamente in versione restaurata e originale sottotitolata. Si tratta di un’occasione unica per vedere capolavori della storia del cinema, notissimi, ma anche sconosciuti e ritrovarne, attraverso la qualità del restauro, tutta l’emozione originaria.

Qui di seguito i titoli della rassegna, seguiti dalla locandina che ne specifica gli orari di proiezione.